李進良診所遭控蹭「跨性別女神」牟利　黑箱領特別獎

▲李進良開設的醫美診所，幫知名變性網紅張可芙做過多次整形手術，如今卻捲入跨性別爭議之中。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

在多元性平觀念已日漸進步的台灣，本刊接獲跨性別人士投訴，指控台灣美容外科醫學會疑似為了活動宣傳效果，竟拿著多元平權的大旗，黑箱頒發原本不存在的特別獎，給知名整形醫生李進良的嘉仕美診所；但與診所一同參賽的變性網紅張可芙，不僅未遵守國內法規施作性別置換手術，還在網路上幫忙接洽泰國醫美，可說爭議不斷，讓投訴人認為相關人等根本只是在蹭跨性別議題的熱度，為自身牟利。

由知名醫師李進良開設的嘉仕美整形外科診所捲入跨性別爭議。有跨性別人士集體向本刊投訴，指該診所去年以知名變性網紅張可芙的整形案例，獲得台灣美容外科醫學會舉辦活動的評審特別獎，但得獎過程疑雲重重，該診所及張女種種宣傳行為所傳達的觀念，更讓跨性別人士認為是遭到惡意消費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張可芙在嘉仕美診所進行過削骨、鼻雕等手術，常成為嘉仕美的宣傳案例。

投訴人A先生指出，台灣美容外科醫學會去年舉辦第一屆《成人之美》選拔活動，計有「逆轉人生獎」「破繭重生獎」「自信新生獎」三個獎項，每個獎項各遴選二組報名者入圍，嘉仕美診所則由副院長張格彰以張可芙的案例，取得自信新生獎的候選資格。

▲嘉仕美整形外科診所以「跨性別女神」稱號宣傳張可芙，引起部分跨性別人士不滿，而向本刊投訴。

A先生說：「該獎項最後由另一組案例拿下，但主辦單位卻在典禮尾聲，用事前大家都不知道的『評審特別獎』名義，讓張格彰及張可芙上台領獎，現場的人頓時傻眼，事後新聞稿及相關照片也都以他們為主宣傳，真正贏得獎項的患者及醫師反而成為配角。」

另名投訴人B先生說：「主辦單位要把獎頒給誰，並不關跨性別族群的事，但包括學會及嘉仕美診所都不斷以『跨性別女神』作為張可芙的頭銜對外宣傳，讓我們無法接受，更何況是莫名其妙、有黑箱嫌疑的得獎方式。」直言相關人等只是想蹭跨性別議題，博得外界的關注而已。

▲張可芙今年初與一位泰國醫師（紅框處），在新北板橋共同舉辦性別置換手術座談會。

「關鍵是，張可芙也自承變性手術是在泰國做的，嘉仕美診所對她所做的手術，到底跟跨性別這事有何關係？到頭來，李進良打造出的不過是一般人眼中的韓風女神，我們向該學會表達抗議卻被置之不理，所以才認為他們只是惡意在消費跨性別議題。」A先生說。

更讓投訴人傻眼的是，張可芙明明是靠著「霸王硬上弓」的手段才成功申請換證，卻將自身經驗當成範例，大剌剌在社群軟體上承攬泰國醫美諮詢業務，就連性別置換手術都在服務範圍，相關單位卻視若無睹，讓他們直呼太超過。

投訴人認為，台灣美容外科醫學會舉辦這項活動的原意良善，也的確有許多醫師努力救治如顏面創傷或因火災事故毀容的患者，協助其重拾對外貌及生活的自信，值得肯定及嘉許；但性別置換手術涉及多元面向及適法問題，並非單純變性、變美就能解決跨性別族群遭受的不公平對待，因此希望學會及李進良、張可芙等人，別再把「跨性別」三個字當成自身賺取商業利益的招牌。

嘉仕美副院長張格彰（左）在頒獎典禮上表示，會持續努力協助跨性別族群。

針對相關投訴，嘉仕美整形外科診所表示，張可芙雖然是在國外完成變性，但也有在嘉仕美接受削骨等手術，柔化原本男性的陽剛線條，除了張可芙，也有許多跨性別的朋友上門求診，希望透過手術讓自己更接近實際認知上的性別。

同為去年選拔活動主辦人之一的前媒體人邱文通則說，評審團名單從賽前至今都未曝光，且都是私下以合議制方式，獨立於學會之外運作，因此絕不可能有所謂黑箱情事；邱坦言一開始的確沒有設立特別獎，評審也不認識張可芙，但審查過程中認為其整形故事具有正向鼓舞的價值，才會另外頒發獎項給嘉仕美診所，並強調該選拔純粹只是民間活動，請外界勿抹殺其鼓勵業界醫師的初衷。



更多鏡週刊報導

【新聞傳真】美容外科醫學會遭控黑箱 李進良診所捲跨性別爭議

【醫美大獎爆爭議1】美容外科醫學會選拔活動 跨性別女神獲「獎外獎」遭控黑箱

【醫美大獎爆爭議2】變性網紅揪赴泰手術惹議 挨批蹭熱度嘉仕美、醫學會回應了