吃瓜子沒吐瓜子皮！女童直腸被堵死　醫崩潰：手術室全是惡臭

▲女童嗑瓜子不吐瓜子皮。（圖／免費圖庫Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸山東省淄博一名女童將瓜子大把大把塞進嘴裡，但都沒有把瓜子皮吐掉，導致直腸堵死。醫師透露，整個手術室都是惡臭味，每一段時間他還要先去旁邊喘口氣，經過治療後女童已無礙。

淄博婦幼保健院小兒外科主任周鵬表示，直腸堵死了，全部都是瓜子皮，手術時需把鼻子、臉湊到肛門附近，用鉗子把瓜子皮一點、一點給夾出來，整個手術室全是那種惡臭，讓他感到非常不適，儘管戴了2層口罩，每一段時間就要去旁邊喘2口氣，所幸女童經過治療後，已無大礙。

▲手術時，醫生要很靠近肛門處，用鉗子一點一點夾出瓜子皮。（示意圖／pixabay）

消息曝光後在微博引發討論，網友紛紛留言「我覺得當西醫心理承受能力真強，主要是太髒了」、「怎麼吞下去的」、「這幾個醫生一輩子都不會再吃瓜子了」、「小朋友什麼奇奇怪怪的事都做得出」。

安醫大附屬阜陽醫院兒科副主任醫師韋國棟表示，瓜子殼雖然看似無害，但大量食用且未吐殼時，極易在腸道內積聚並引發腸梗阻等嚴重後果。

韋國棟提醒，尤其對於兒童來說，他們的腸胃功能相對較弱，更容易受到此類食物的傷害，因此家長在為孩子準備食物時，一定要確保食物的安全性，避免讓孩子接觸到可能引發危險的物品，同時也要教育孩子養成良好的飲食習慣和衛生習慣，避免將異物吞入腹中。

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