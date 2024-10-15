買阿妹演唱會紀念品也報公帳　屏東長治鄉長貪汙判8年上訴駁回

▲高雄高分院外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

屏東縣長治鄉長古佳川被控購買張惠妹跨年演唱會紀念品、家人生日聚會等私人開銷報公帳10多萬元，屏東地檢署依貪汙罪將他及公所張姓課員起訴，屏東地院一審判古佳川有期徒刑8年，張姓課員徒刑2年，全案上訴後，高雄高分院今（15）日上午宣判，駁回古的上訴，維持徒刑8年的刑度。可上訴。

判決指出，古佳川為屏東縣長治鄉鄉長；張姓男子為屏東縣長治鄉公所財行課課員及鄉長古佳川之特別助理，均具有公務員身分。古佳川及張男為核銷古佳川委任律師、網購紀念品、舉辦家宴等私人花費，於2020年月5底至6月初間、12月間、2021年1月間，利用其等職務，由古佳川指示張男，持餐廳空白收據虛偽填載不實內容，或由張男持古佳川私人餐會收據，佯稱係古佳川公務行程餐費收據，交付不知情長治鄉公所職員，致鄉公所內相關權責人員誤信為真實，而製作核銷單據，逐級陳核，終由古佳川親閱核章撥款，匯入其帳戶，次數達3次，古佳川因而獲不法利益共5萬8350元。

檢方認定古川川和張姓特助，明知編列於年度預算之一般事務費、工程管理費及特別費科目之公款限於公務使用，若因公務接待或聯繫而支出，應取得品項及金額均如實開立之單據，始得據以辦理核銷，但古的食堂消費，為其父親舉辦生日宴會、委任律師之律師費、購買張惠妹跨年演唱會紀念品及家人生日聚會等均為私人開銷，檢調也查出，兩人因其他公務行程或支出紅白包費用漏未取據，也以不實消費內容單據核銷金額總計約10萬5千元，偵辦後將兩人起訴。

屏東地院審理後，古佳川被依貪污罪判處有期徒8年，褫奪公權5年，張姓機要判處有期徒刑2年，緩刑5年，褫奪公權4年。

古佳川不服上訴，高雄高分院今日上午宣判，合議庭駁回古的上訴，維持原審徒刑8年的判決，全案仍可上訴。