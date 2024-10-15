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蘭陽橋休旅車撞護欄翻覆！安全帽掉落是元兇...驚險影片曝

記者游芳男／宜蘭報導

疑是安全帽掉落惹禍！昨日（14日）下午5點18分許，宜蘭蘭陽大橋南下車道上，一機車上吊掛的白色安全帽掉落車道上，35歲的林姓男子在駕駛自小客車時，為閃避安全帽向左側閃避，後方20歲陳姓男子駕駛的休旅車因為要閃避林姓駕駛的車輛，結果車輛偏移向左打滑，撞內側護欄後車翻覆。這起事故，3位駕駛人未酒駕。目前，事故確切責任，警還在進一步釐清中。

▲▼銀色自小客車撞內側護欄烏龜翻。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲銀色自小客車撞內側護欄翻覆。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

昨日（14日）下午5點18分，五結鄉蘭陽橋上發生事故，方向為宜蘭往羅東。羅東警方接獲報告後立刻派員前往處理。事故起因為42歲的簡姓騎士的安全帽在行駛過程中從機車上掉落，導致其他車輛必須閃避。

當時林姓駕駛向左側閃避，後方陳姓駕駛因為要閃林姓駕駛的車，車輛向左偏移打滑，撞上內側護欄後車翻覆。

▲▼銀色自小客車撞內側護欄烏龜翻。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方藉此呼籲所有駕駛人，所載的物品或所攜帶的物品，必須繫緊並堆放穩當，避免有滲漏或不穩定的情況發生。同時，駕駛車輛時應該要注意前方的路況，不要分神，並且遵守交通法規和防禦駕駛的原則。

警方強調，這些都是為了保護所有的道路使用者和車輛的安全。希望所有的駕駛人都能夠遵守這些規定，以避免類似事故再次發生。

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