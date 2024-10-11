伴侶趴引擎蓋阻酒駕！女房仲硬催油門害她重摔慘死　殺人罪收押

記者游芳男／宜蘭報導

桃園36歲林姓女房仲到宜蘭參加員工旅遊，9日傍晚不滿張姓同性伴侶要酒駕，肉身擋車趴在張女引擎蓋上，但張女加速駛離把她甩飛落地致死，警方10日依涉犯公共危險致死罪嫌送辦，經檢察官複訊，認為張女有殺人犯意，依殺人罪嫌向宜蘭地方法院聲請羈押獲准。

▲宜蘭一名女子酒後試圖開車外出被攔阻，竟開車將趴臥引擎蓋的伴侶（紅圈）甩飛慘死。（圖／記者游芳男翻攝）

警方調查，林姓女子（36歲）與張姓女子（39歲）為情侶，兩人參加員工旅遊，9日傍晚入住宜蘭礁溪某民宿，一行人黃湯下肚後，張女因為不夠盡興，晚間6時許堅持要開車外出買酒，林女為避免張女酒駕，趴臥在張女的黑色車引擎蓋上阻擋。

▲張女酒後試圖開車外出被攔阻，竟開車甩死趴在引擎蓋的伴侶。（圖／記者游芳男翻攝）

未料，張女仍加速駕車駛離，導致林女在距離民宿不到200公尺處的191縣道上被摔飛，林女落地後身體多處擦挫傷，當場無生命徵象，送醫急救後傷重不治。檢察官相驗，林女未有明顯遭撞擊或輾壓外傷，主要傷勢集中於頭部及肢體，有多處撕裂傷，致命傷應該在頭部。

肇事張女坦承酒駕，酒測值每公升0.68毫克超標，訊後被依涉犯公共危險致死罪嫌送辦。經檢察官複訊，認為張女酒駕釀禍有殺人犯意，以涉犯刑法殺人罪嫌，向宜蘭地方法院聲請羈押，法官昨晚裁定收押。