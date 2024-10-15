國民黨「高曝光立委」被點名下個罷免　徐巧芯1動作提前部署

▲國民黨主席朱立倫親自操盤固樑，12日選前之夜替謝國樑站台，隔天開票當日則隱身。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

基隆市長謝國樑罷免案遭否決，讓國民黨士氣大振。本刊調查，這場罷免投票由黨主席朱立倫人馬全面操盤空戰，加上黨組織系統催票奏效，都是固樑成功的關鍵，藍營評估此結果有望止住明年蠢蠢欲動的罷免藍委連署潮；民進黨方面，因黨中央始終下令堅守「不上第一線」立場，加上罷免未過並不牴觸黨內任何派系利益，第一時間黨內並未興起究責聲浪，基層只盼黨中央儘快闡明對2026的戰略布局，讓民進黨有機會在下次地方選舉光復基隆。

基隆市長謝國樑罷免案13日投票，不同意罷免票從開票後一路領先，最終以8萬6014張高於6萬9934張同意罷免票，罷免案遭否決。

支持不同意罷免者在傍晚湧入國民黨基隆市黨部，高喊「謝國樑加油、基隆加油」等口號，謝國樑於晚間6點抵達現場，宣布：「我們這一場選戰，已經順利結束了。」罷樑案確定不通過。

▲國民黨北市立委徐巧芯近日大量發放政績文宣，被解讀是提前防罷免。

本刊調查，罷樑案從確定通過第2階段連署後，國民黨中央即強勢介入，由黨主席朱立倫親自操盤，與謝國樑團隊對接，有計畫地邀請多位黨內要角到基隆掃街拜票，如前總統馬英九、前中廣董事長趙少康等人，第1階段先鞏固深藍選民，接著包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及桃園市長張善政，則是以「北北基桃」連線打團體戰，這些藍營大咖定位各有不同，不只固樑，更能穩定藍營軍心。

黨內解讀，朱立倫反罷樑熱戰策略成功，黨內空、陸戰系統為此提前暖身，也透露朱為明年黨主席選舉布局的意味不言可喻。

不過，罷免戰打完，開票當天朱立倫並未現身，而是刻意退居二線，目的就是為避免固樑成功後的「搶功」之說，將主調回歸到謝國樑身上，除了降低黨內對他行事風格的質疑，也盼藉此避免選後政黨對決的氣氛高漲，防範明年2月立委任期屆滿一年後，遭反攻引起大罷免的情況。

▲媒體上高曝光的國民黨新北市立委葉元之，被點名很可能被罷免。

一位國民黨要角觀察，謝國樑在開票當晚一席感謝朱立倫的談話，雖對朱連任黨主席不見得有加分效果，但暫時可讓黨內對朱的挑戰聲浪稍微趨緩，只不過黨內盧秀燕參選黨魁的期待也未下降，盧仍是公認最適合重啟藍白合的人，她到基隆陪謝掃街，也是力催民眾黨支持者投下不同意票。

該人士說，朱立倫如何力防大罷免潮發生，讓國會席次仍維持藍白合過半的優勢，以及盧秀燕怎麼發揮實質影響力協助黨籍立委，勢必成為明年主席選舉黨內觀察的指標。

對於接下來是否會出現大罷免潮，本刊掌握，多名高聲量的藍委包括徐巧芯、葉元之及羅廷瑋等人，已被黨高層列為恐遭綠營鎖定罷免的對象。不少藍委對明年2月立委任期屆滿1年罷免解禁，也有相互支援的共識，將努力救援被鎖定罷免者，協助其凸顯問政表現與地方服務，並藉由重大議題的合作或提案修民生議案「抱團反罷」。

▲藍營天后盧秀燕12日陪謝國樑掃街，被點名恐面臨罷免的盧系子弟兵、台中立委羅廷瑋也緊隨在旁。

近日被視為在綠營仇恨值相對高的徐巧芯，在立院第1會期結束後，即於選區發放多達10來頁、設計精美的問政資料文宣，就連本命區（信義、南松山區）藍大於綠，徐都不敢大意，掀起地方話題，如此積極行為讓同黨民代嘖嘖稱奇。黨內咸認被罷免風險高的羅廷瑋，同樣回防台中第6選區（中西、東南區），努力穩固婆媽票，並爭取上戰鬥藍發起人趙少康的節目搶曝光。

至於當初以微幅差距勝選的新北第7選區（板橋東區）葉元之，則規劃透過強力監督執政黨，同時積極博新聞版面、上政論節目及經營自媒體，蓄積空戰量能。

另一方面，藍營內部還存在以罷制罷的聲音，不排除主動出擊提出罷免綠委案，研判有助分散綠營側翼攻擊，也能凝聚並催出藍軍出門投票意願，現階段評估像綠委吳思瑤、吳沛憶、張宏陸等藍綠基本盤相當的選區，以及仇恨值相對高的黃捷，都可能是罷免的對象。



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