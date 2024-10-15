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尋找外星生命！NASA探測器發射成功　探索木衛二冰層下海洋

▲▼探索外星生命存在之謎 NASA「木衛二快船」升空。（圖／路透）

▲木衛二快船15日凌晨發射成功，將前往探索木衛二是否具備生命存在的海洋環境。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）執行木衛二快船（Europa Clipper）探測器計畫，搭載探測器的火箭於14日中午12點06分（台灣時間15日凌晨0點06分）成功升空，測器計預計將在2030年4月抵達木星，屆時將探索木星的衛星「木衛二」是否存在具備生命存活的海洋環境。

根據美國CNN報導，籌備超過10年、花費52億美元（約新台幣1674億元）打造的木衛二快船，是NASA為了調查探索其他星球所建造過「最大的太空船」，機翼和天線完全展開時，首尾的距離超過100英尺（約30.5公尺）、寬約58英尺（約17.6公尺）。

木衛二快船14日中午12點06分搭乘SpaceX研發、製造的獵鷹重型火箭（Falcon Heavy），從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空。NASA在火箭升空後的1小時10分鐘後，終於到木衛二快船回傳的訊號，確認火箭發射成功，讓參加計畫的人員興奮歡呼。

其實木衛二快船原本預定是在10月10日執行升空任務，不過由於颶風米爾頓侵襲佛州的因素延期。木衛二快船預計2030年4月抵達木星，接下來數年內會近距離飛掠木衛二多達49次，在距離星球地表約25公里高空中掃描、蒐集木衛二的資料，直到2034年完成所有任務後墜入木衛三（Ganymede）。

NASA透露，木衛二快船上配有冰層穿透雷達等多種儀器，屆時將可以精密的觀測木衛二冰層下的環境結構。由於科學家先前透過太空望遠鏡，發現木衛二地表（冰層）曾噴發的間歇泉，因此相信木衛二冰層下可能藏著液態水，這次任務就是為了確認木衛二是否具備生命存在的海洋環境。

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