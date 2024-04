E.T.恐怕不是綠綠的！　美研究曝「外星生命」最可能樣貌

▲人類對於外星生物存在好奇。圖為墨西哥國會去年公開的「外星人遺體」。(圖/路透社)



記者吳美依/綜合報導

在許多影視作品中,人類經常把「外星人」想像成綠皮膚的生命體,但美國康乃爾大學最新研究發現,外星生命或許更可能呈現「紫色」,而非綠色。此研究被發表在《皇家天文學會月報》。

ScienceAlert及康乃爾紀事報等報導,地球上的生命經常與「綠色」緊密相關,因為植物中最常見的光合色素是「葉綠素-a」(chlorophyll-a),以利進行光合作用,並且產生氧氣。

不過,銀河系最多的恆星不像太陽一樣,反而更小、更紅、散發的光與熱也少得多,甚至多達75%都是紅矮星。這使得科學家好奇,那裡是否會出現生命,如果真的存在,又會長成什麼樣子?

研究團隊根據線索展開實驗,他們蒐集並培養20多種紫色硫細菌、紫色非硫細菌的樣本後發現,這些細菌能夠使用更簡單的光合作用系統,依靠能量較低的紅光或紅外光生長,而不產生氧氣。

研究團隊認為,在植物型光合作用出現之前,紫色細菌可能普遍存在於早期地球上,在圍繞較冷紅矮星運行的行星上,特別適合生長。

康乃爾大學卡爾薩根研究所(Carl Sagan Institute)天體學家科埃略(Lígia Fonseca Coelho)說,「紫色細菌可以在各種條件下生存與茁壯,使其成為可能主宰很多世界的主要生命競爭者之一。很簡單就能夠想像,在許多不同的世界上,紫色可能只是新的綠色(purple may just be the new green)。」