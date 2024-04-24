E.T.恐怕不是綠綠的！　美研究曝「外星生命」最可能樣貌

▲人類對於外星生物存在好奇。圖為墨西哥國會去年公開的「外星人遺體」。（圖／路透社）



記者吳美依／綜合報導

在許多影視作品中，人類經常把「外星人」想像成綠皮膚的生命體，但美國康乃爾大學最新研究發現，外星生命或許更可能呈現「紫色」，而非綠色。此研究被發表在《皇家天文學會月報》。

ScienceAlert及康乃爾紀事報等報導，地球上的生命經常與「綠色」緊密相關，因為植物中最常見的光合色素是「葉綠素-a」（chlorophyll-a），以利進行光合作用，並且產生氧氣。

不過，銀河系最多的恆星不像太陽一樣，反而更小、更紅、散發的光與熱也少得多，甚至多達75%都是紅矮星。這使得科學家好奇，那裡是否會出現生命，如果真的存在，又會長成什麼樣子？

研究團隊根據線索展開實驗，他們蒐集並培養20多種紫色硫細菌、紫色非硫細菌的樣本後發現，這些細菌能夠使用更簡單的光合作用系統，依靠能量較低的紅光或紅外光生長，而不產生氧氣。

研究團隊認為，在植物型光合作用出現之前，紫色細菌可能普遍存在於早期地球上，在圍繞較冷紅矮星運行的行星上，特別適合生長。

康乃爾大學卡爾薩根研究所（Carl Sagan Institute）天體學家科埃略（Lígia Fonseca Coelho）說，「紫色細菌可以在各種條件下生存與茁壯，使其成為可能主宰很多世界的主要生命競爭者之一。很簡單就能夠想像，在許多不同的世界上，紫色可能只是新的綠色（purple may just be the new green）。」