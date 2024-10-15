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「4星座」對朋友比對另一半好！　第1名談戀愛把自己放首位

▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有4星座被點名對朋友比對另一半還好。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

你和朋友相處時隨和大方，不時伸出援手給予關愛，怎料回到家面對另一半卻超級沒耐性，理智線總是一秒被扯斷，無法按捺自己火爆脾氣的人嗎？清水孟國際塔羅小孟老師就盤點「對朋友超好，對伴侶卻脾氣超壞」星座Top4，看看自己上榜沒。

第4名：雙魚座

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敏感又感性的雙魚座，希望能夠幫助他人，總是盡力照顧朋友們的需求，並給予支援和關懷，非常擅長聆聽他人的故事和困難，是會盡自己所能提供解決方案和安慰的星座。但對另一半，雙魚座的愛情觀非常浪漫，很在意感情中的連結和共鳴，當感到不被接納或沒有得到回應時，就會失望、受傷，特別是當他/她覺得被忽視或不被理解時，情緒會因此大爆發。

第3名：天秤座

天秤座很會照顧朋友和家人，善於交際、擅長平衡人際關係，在與朋友相處時，也都表現得友善和體貼，總是願意傾聽和理解對方的想法和感受。不過在面對另一半時，則很注重平衡和公正，因為希望得到完美的戀愛，擁有完美的伴侶與關係，也因此對伴侶的要求會顯得相對苛刻，並且容易忽略自己的感受和需求，從而引發情緒問題。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

▲你也是朋友有難出手相救，面對另一半卻脾氣暴躁嗎？（示意圖／unplash）

 第2名：射手座

充滿熱情、活力和冒險精神的射手座，非常善於與人相處，總能為朋友帶來歡樂時光，享受與朋友玩在一起，也十分關心他人的需求和感受。但對另一半，可能因要求較高，對彼此的私人空間和自由可能顯得比較敏感和挑剔，有時也容易情緒化，當他/她感到受傷或不滿時，就會直接宣洩出來，表現出壞脾氣的一面，也因此帶給伴侶壓力與不適感。

第1名：牡羊座

性格直率、個性衝動、喜歡追求刺激與冒險的牡羊座就愛做自己想做的事。在朋友眼中，牡羊座總表現出極大的關心和照顧，會不斷提供協助與支持，讓對方感到被重視與珍惜。反觀在戀愛關係中，則顯得比較自我中心，常把自己放在第一位，希望伴侶能夠迎合自己的想法和需要，一旦另一半無法滿足，或是表現出一些令他/她不滿意的行為，衝突可能一觸即發。

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