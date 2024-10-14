北高體育總會首簽MOU　賽事聯辦、運動員交流「4大重點」一次看

▲台北市體育總會、高雄市體育總會首度簽屬MOU合作交流，共創台灣體育新紀元。（圖／台北市體育總會）

記者趙蔡州／綜合報導

有鑑於台北與高雄馬拉松成為這些年來國內運動重要盛事，北高更是一日雙塔的公路車賽事路徑中位居關鍵位置，加上雙城每年均舉辦多場重要體育賽事，為了能讓雙城體育發展進一步成長，台北市體育總會與高雄市體育總會，簽署四大項重點體育交流合作意向書，攜手推動兩市體育發展。

台北市體育總會、高雄市體育總會13日在高雄市寒軒國際大酒店正式簽署合作意向書，雙方代表在體育署及台北市、高雄市體育局的見證下，簽署4項重點體育交流合作，攜手推動兩市體育發展，為台灣體育注入競技與全民類體育多項合作交流。

合作意向書（MOU）內容針對4個項目進行簽屬，包含範圍如下：

一、體育賽事聯合舉辦。

二、運動員與教練交流與培訓。

三、體育行政人員互訪與交流。

四、共同推展全民運動計畫。

台北市體育總會表示，這次歷史性的合作，不僅象徵著台北、高雄體育界重大突破，透過簽署交流意向，更期許未來兩市能跨越競爭，達到相互激勵突破，民眾與選手、體育與運動等多贏目標，並以此為發展基石，讓兩市未來能夠在交流體育與運動員上提供更多協助，並努力跟上未來體育部成立的相關政策。

台北市體育總會指出，MOU簽署後，雙方將能夠將體育資源共享，定期且輪流在兩市舉辦各類型體育賽事，除了輔導專業體育項目與賽事外，透過簽署與定期的交流會議，更為兩市市民創造更多了解體育及不同城市特色項目，還能藉此精進雙方運動產業及各單項經驗分享，除了結合城市特色與在地文化外，更共同舉辦多元健身講座和運動會，推廣全民廣健康理念，形塑良好的運動風氣

為提升運動員與教練的專業素養，兩市體育總會將定期舉辦交流培訓活動，並互派專業體育人員進行技術指導與學術研討，期望進一步精進競技水準，達到資源互惠，提升運動員訓練成效，期待未來能營造更加友善且高效能的雙城運動環境。

台北市體育總會說，這次合作是為了讓更多人感受到運動的魅力，期待與高雄市共同推動城市體育的發展新紀元。高雄市體育總會則指出，透過資源交流與共享，將為兩地市民帶來更豐富的體育體驗與分享。期待兩市共創雙贏，為台灣體育開啟新的篇章。