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家長爆高中發放「服勤同意書」！　註明依據《全民防衛動員準備法》

獨／高中發放青年服勤同意書？　註明依據《全民防衛動員準備法》▲某高中發放發放青年服勤同意書，上面註明依據《全民防衛動員準備法》，動員戰時狀態高中學生自願參加後勤工作。（圖／讀者提供）

圖、文／CTWANT

本刊收到爆料，有某間高中發放青年服勤同意書，上面註明依據《全民防衛動員準備法》，疑似動員戰時高中學生自願參加後勤工作，引發家長疑慮。本刊詢問教育部，是否掌握各高中發放此問卷，但至截稿前未獲回應。

青年服勤意願調查表上註明，「依據全民防衛動員準備法及配合地方政府學校青年服勤大隊需求，在不影響學生學業原則下，參加學校青年服勤。」雖同意書上標示目的為協助地方政府避難引導、社區關懷、公共服務及行政支援等勤務，卻仍引發疑慮。

去年3月國防部預告《全民防衛動員準備法》修法，未來滿16歲的高中生，不論男女都要造冊納管，引發家長擔憂是否要將沒有服過役的年輕人推上戰場，國防部和教育部澄清，僅是協助救護、消防等任務，沒有參戰的疑慮，當爆發戰爭時，16至18歲的高中生只會負責後勤補給、救護等相關工作。

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而如今卻發放青年服勤同意書，《全民防衛動員準備法》修法落實，不禁令家長及學生感到擔心。對此，本刊詢問教育部是否掌握各高中發放此問卷，教育部至截稿前未回應。

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