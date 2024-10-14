余茂春：「圍台軍演」是19世紀霸權行為　將自己孤立於國際社會

▲前美國國務院首席顧問、哈德遜研究所中國中心主任余茂春。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

前美國國務院首席顧問、哈德遜研究所中國中心主任余茂春14日上午表示，中國大陸「圍台軍演」這種恐嚇行為，實際上就是十九世紀的霸權行為，是越來越將自己孤立於國際社會。余茂春還說，賴清德的國慶演說肯定了辛亥革命、古寧頭戰役，告訴從大陸來的人「台灣就是你的祖國」，要「落地生根」，是非常好的新說法。

余茂春14日出席「習近平主政下中國大陸的政治、經濟與社會發展態勢」研討會，他提到，中國大陸對台灣一直有恐嚇的習慣，但是這些習慣歷來的效果，都跟原來設計的效果是相反的，「他是以阻嚇台灣人民正常的民主生活為目的，但往往是越那麼做，台灣人對民主自由的價值越來越有深刻的認識。」

余茂春認為，中國大陸還是一如既往走自己的路，「基本上，做這些事情，是越來越把自己孤立於國際社會，因為像這種這種恐嚇的行為，實際上就是十九世紀的霸權行為。」

▼解放軍「圍台軍演」範圍。（圖／翻攝東部戰區）



對於總統賴清德的國慶演說內容，余茂春說，大家若過幾年回頭看，這一屆賴總統的行政當局，最重要的一個中心思想，可能就是「落地深根」主義。

余茂春解釋，賴清德這一次的雙十演講，他聽到之後很有感觸，因為首先肯定了辛亥革命，又肯定了古寧頭戰役，「這都是以國民黨為主體的，對中華民國在台灣的生存起到了關鍵的作用，他（賴清德）意識到了這一點。」

余茂春強調，「台灣有很多從大陸過來的一些人士，但是到了台灣之後，台灣就是你的祖國，意思就是說要落地生根，這個觀念很重要，所以我覺得這是一個非常能夠鼓舞台灣人民志氣，而且能夠團結全台灣人民的一種非常好的新說法。」

前總統蔡英文近日啟程訪問歐洲，余茂春認為這是好事，因為蔡英文現在沒有官職，，所以在外交上沒有太多麻煩，這一方面主要是溝通，是很正常的現象，講述台灣人民的意願，表示台灣的現實，「世界各國的領袖，尤其是民主國家的領袖，對這種事情應該是支持的。」

▼總統賴清德發表國慶演說。（圖／記者林敬旻攝）

