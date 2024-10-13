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陸女子花光積蓄！爆買直銷保健品　餵父親20包「當晚去世」

花227萬買直銷保健品做發財美夢　曾餵父親20包「當晚去世」▲房間內滿地的直銷產品。（圖／翻攝自微博）

圖、文／CTWANT

從2019年開始接觸吉林省美羅國際生物科技集團股份有限公司（以下稱美羅國際）的產品後，中國長沙當地居民柯娟（化名）走上「發財夢」的道路。在過去5年，這個發財夢成為他與兒子柯圓滿（化名）決裂的主因。柯圓滿多次回母親家，擔心母親把房子賣掉繼續投入美羅國際，兩人也因此不斷爭吵，最後柯圓滿選擇搬離，但母親房門依舊緊鎖，以防兒子趁其不備變賣產品，剝奪他在「美羅國際」的「幸福生活」。

柯圓滿表示，母親從2019年起投入了所有積蓄，超過人民幣50萬（折合新台幣約227萬），還拉親友一起加入，甚至想賣掉房子翻本。但柯圓滿認為這不過是一個騙取財富的騙局，希望母親能清醒過來。柯圓滿也向記者描述了母親的生活狀況，由於家中積蓄被花光，只剩下保健品，母親僅靠喝白粥、吃蘿蔔干過活。

柯圓滿表示，一開始是母親一位朋友開始炫耀加入美羅國際賺了很多錢、去過很多地方旅遊，這讓母親心動，開始追逐所謂的「發財夢」。自此，柯娟放棄了原本唱歌跳舞的愛好，家中堆滿了保健品，並揚言自己會開著寶馬車回家。

柯圓滿外婆也提到，女兒柯娟曾多次帶著美羅國際的人來到療養院，聲稱產品可以讓其瘫痪的父親重新站起來，甚至因此與療養院院長發生爭執。2021年，柯娟的父親被餵食20袋美羅國際的產品，當天晚上便去世了。柯娟事後的解釋則是是父親身體扛不住，並非產品問題。

柯圓滿也提到，母親身邊的朋友多名被拉入美羅國際，投資金額高達人民幣21萬元以上，母親甚至多次鼓動他加入美羅國際，成為經銷商。他認為母親不僅被洗腦，還沉溺於來自團隊成員的恭維，這些讓母親感到極大的滿足。

面對兒子的質疑，柯娟則堅稱「美羅國際沒有問題」，自己加入只是為了健康，並指責兒子是因為自己不再供養他，所以才對他如此不滿。

在提及兒子時，柯娟情緒激動，稱兒子是「巨嬰」，一直依賴他的收入生活，還曾經把自己打到跑到尼姑庵躲避。對於兒子多次投訴美羅國際，柯娟認為兒子只是想抹黑這個「偉大的公司」。

2024年上半年，柯圓滿開始向美羅國際所在地區的監管部門投訴。今年6月，柯娟與美羅國際簽署「解除《經銷商協議》書」，但柯圓滿認為，這只是母親為了讓他停止投訴的手段，並沒有真正脫離美羅國際。柯圓滿表示，母親的養老金已經被騙光，未來的贍養責任還是得由他來承擔，而他的生活壓力已經很大。

9月下旬，就有媒體以尋找投資項目為由，暗訪美羅國際位於湘江新區的線下經銷商服務中心。在一場小型會議上，一名經銷商坦言，公司的運營模式其實就是傳銷模式。

後續記者又於9月27日來到天心區的美羅國際湖南分公司，企圖尋求針對保健食品宣稱藥效的解釋，但未獲得回應。10月9日，記者聯繫美羅國際官方客服，對方表示保健食品不能代替藥物，沒有治療作用，但未給出具體的解釋。

目前，有關媒體已將相關情況反饋給天心區市場監督管理局和梅溪湖市場監督管理所，工作人員表示若查實確有違法問題，將立案調查。

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