181單身哥怨「長高沒屁用」　網揭1特質：胖又窮但女友都超正

▲原PO哀嘆，身高181公分交不到女友。（示意圖／記者曾筠淇攝）



網搜小組／劉維榛報導

「長得高真的沒屁用！」一名男網友透露，一位友人身材肥胖，但有錢，身邊妹子一個接一個；另一個165公分長得帥，也是桃花朵朵開，反觀他身高181公分，至今31歲仍母胎單身，因此不禁悲嘆「覺得矮窮帥跟矮富醜都比高窮醜好！」文章曝光後，網友卻認為，「你肯定沒認真打扮！」

一名男網友在Dcard以「長得高真的沒屁用」為標題發文，年齡奔3字頭的他感概，至今沒交過女友，「外表不優，唯一的優點就是身高181公分，但是高真的沒屁用，臉不好看...女生看都不看一眼。」

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原PO曾聽過一個說法，高富帥三個裡面有中一個特質就很容易找對象，然而現實並非如此，「覺得矮窮帥跟矮富醜都比高窮醜好，又醜又窮的話，身高根本沒優勢。」

原PO也實際舉出身旁例子，朋友身材比蛇丸瘦一點，因為有錢，所以身邊妹子不斷，還一次劈好幾個，「後來跟其中一個結婚了，還是繼續包養其他的。」

另一位友人身高165公分且長得帥，原PO透露，「不知道有沒有劈腿，但是每一任幾乎都無縫接軌，桃花滿滿」，讓他羨慕不已。

反觀他的情感路總是被玩弄，「就剩我每次都被當工具人，跟矮窮醜沒什麼兩樣，覺得此生可能都交不到女友了。」

底下網友認為，「你肯定沒認真打扮」、「起碼不是矮醜窮啊」、「基礎已經比別人好了，成果不好會不會是你努力的不夠？錢可以賺，既然夠高了那有好好穿衣服打扮？臉有好好保養？如果懶又只想依靠身高讓女生喜歡是不可能的，因為女生不太可能喜歡一個人只因為他181公分」、「181cm就勝過很多人了，兄弟自信點」。

有網友也點出關鍵，「長得高+幽默風趣，嘴甜會誇獎女生，常常哄得女生心花怒放，當女生情緒不佳不管三七二十一自己先認錯，就會有超多女生倒追你跟你曖昧了！我同事就是這種人，長得高、臉不怎麼樣、學歷不好、工作能力不好、年薪不好、家境不好，但很會說話，女朋友從沒斷過，一任接一任」、「你一定不會說話，我有一個朋友胖又窮、長得普通，但勝在會說話會搭訕，女朋友一個比一個正」。