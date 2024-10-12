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撞死人棄車落跑！高雄惡男逃到屏東遭逮　竟還猛倒車衝撞警

記者吳奕靖、陳韻如／高雄報導

高雄三民區中華三路、三民街口昨(11日)發生一起死亡車禍，肇事駕駛竟棄車逃逸，經警方徹夜追緝，於今(12日)凌晨在屏東縣九如鄉九如路二段產業道路逮捕到肇逃的32歲蔡男與其配偶王女。令人髮指的是，蔡男撞死人後，竟在警方攔捕過程中多次倒車衝撞，行徑相當誇張。

▲▼ 高雄男撞死92歲豬肉攤頭家嬤後棄車逃逸，今凌晨在屏東落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄男撞死92歲豬肉攤頭家嬤後棄車逃逸，今凌晨遭警方攔捕時竟還數度倒車衝撞 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起案件發生在昨天凌晨5時許，92歲吳姓老婦人走在斑馬線上，但疑似未注意到紅燈，在斑馬線上被蔡男開車直接撞飛，吳父當場死亡，而蔡男竟棄車逃逸。

▲▼ 高雄男撞死92歲豬肉攤頭家嬤後棄車逃逸，今凌晨在屏東落網 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方後續展開追查，發現蔡男涉有重嫌，而他在逃逸過程中，還數度製造斷點，除了徒步逃亡之外，還打電話給39歲林姓友人開車接應，之後又搭乘多元計程車，最後又開車逃到屏東九如鄉九如路二段產業道路遭到警方逮捕。

令人髮指的是，蔡男在警方攔捕過程中，還數度倒車衝撞，但最終仍難逃警力，遭到警方當場逮捕，警方同時在車上查獲其配偶王女，並起獲毒品等違禁品。

▲▼高雄肇逃駕駛落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼蔡男與其配偶均遭警方上銬逮捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄肇逃駕駛落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

經了解，蔡嫌目前因案通緝中（涉毒品案分別遭橋頭地方法院、高雄地檢署、橋頭地檢署發布4案通緝，須執行4年多刑期），因害怕通緝身分曝光才肇逃，全案訊後依過失致死、公共危險（毒駕致人於死）、妨害公務及毒品危害防制條例等移送高雄地檢署偵辦，另蔡男通緝部分，一併移送發布通緝單位歸案。林男、王女則依藏匿人犯罪嫌併案移送高雄地檢署偵辦。

▲▼高雄肇逃駕駛落網。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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