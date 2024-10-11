快訊／追求大9歲瑜珈女師被拒揮刀狂砍　恐怖男行兇後輕生亡

記者鄧木卿／台中報導

台中市25歲凌姓男子追求34歲、擔任瑜珈老師的詹姓女子不成，屢次跟蹤騷擾，今（11）日上午10點竟持水果刀前往詹女住處埋伏，雙方發生拉扯，凌男割了詹女4刀後騎機車逃逸，警方獲報趕往，1個半小時在某棟5層樓公寓頂樓找到人，驚見凌男輕生緊急送醫搶救，院方在12點59分宣告不治。

▲▼恐怖男網友追求瑜珈女師被拒後，竟衝大樓堵人割傷對方4刀後自縊。（圖／民眾提供，下同）

凌男去年因為線上遊戲認識詹女後，展開瘋狂追求，藉討論線上遊戲之名相約外出，結束後，竟偷偷跟蹤詹女回家，詹女不堪多次騷擾報警，警方也協助申請保護令，並依據跟騷法，警告凌男不准靠近。

凌男見追求不成，上午10點持水果刀前往詹女住處外埋伏，見詹女出現，立即衝上前拉扯，詹女的下巴、左肩、右上背部、右腰部等4處均有刀傷，經送往大里仁愛醫院就醫，無生命危險，凌男行凶後騎機車逃逸。

警方趕到現場，調閱周遭監視器，得知凌男逃逸路線，大約11點30分，在1.6公里外的一棟5層樓老舊公寓大樓頂樓找到凌男，發現他輕生緊急送往中山醫學大學附設醫供搶救，院方在12點59分宣告死亡。後續將由警方釐清中。

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