記者鄧木卿／台中報導

台中市65歲李姓婦人誤信網路國外醫生謊言，將142萬元分7次面交給一名77歲翁姓車手，而且每次都要求和翁合照，連翁男也不解，一度還以為李女對他有意思，原來是詐團擔心被翁男黑吃黑，才要求李女與其合照，警方訊問後，將翁男依法偵辦。

▲▼台中婦人和男車手面交7次，每次都合照，直到第8次，車手才被警方逮捕。（圖／民眾提供，下同）

台中市霧峰警分局四德派出所日前接獲李女報案，指她在臉書上認識1個自稱是國外的骨科醫生，兩人相談甚歡，對方每天噓寒問暖，還允諾會來台同居，讓李女陷入情網，對方謊稱有重要包裹遭扣留需支付關稅，李女便前往銀行提領142萬元，面交7次給自稱代理商的翁男，後來，「醫生」還要求再匯100萬，她才驚覺遭詐騙。

警方遂與李女配合誘捕，事前在超商周邊埋伏，等翁男現身拿了錢、合照後，一擁而上將他逮捕，從翁男身上搜出新北市敬老卡，原來翁男已77歲，家住淡水，每次從台北搭高鐵到台中，再轉搭計程車到霧峰取款。

翁男供稱，他也是被詐騙集團以網路交友６詐騙，到台中只是幫忙收款，他也不解為何每次李女都要求合照？

警方從李女手機發現，裡面有和翁男高達7次的合照，一度以為李女喜歡上翁男，結果出乎意料之外，原來是詐團根本不信任翁男，合照只是要確保沒有黑吃黑，警訊後，依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌，將翁移送台中地檢署偵辦。