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社會 社會焦點 保障人權

二師兄不想死！送屠宰場途中跳車　警化身「黑悟空」74線圍捕

記者鄧木卿／台中報導

霧峰警方昨（29）日傍晚獲報，指省道台74線有隻豬兒在路上亂竄、險象環生，由於當時正值下班車潮，經過的車輛全都放慢速度，民眾驚奇大叫「有豬耶」，員警為維護安全，全面封鎖車道開始圍捕，當場上演人豬大戰，現場傳來陣陣豬隻狂叫聲，所幸順利逮捕，吊掛上車載回派出所。

▲▼「二師兄別亂跑!」霧峰警化身黑悟空，在台74線圍捕抓豬。（圖／警方提供，下同）

▲▼「二師兄別亂跑!」霧峰警化身黑悟空，在台74線圍捕抓豬。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局霧峰分局四德派出所副所長王珏、警員吳政欣，昨天傍晚巡邏時獲報，台74快速道路37.2公里處（往大里市區方向）有豬隻闖入車道上，導致車速緩慢，交通阻塞，經趕赴現場發現，有隻豬大喇喇在車道徘徊。

警方先把豬隻堵在路肩加以戒護，並通報員林工務段派員到場，待工務段人員抵達後，為避免捕捉時逃竄到車道上，造成重大交通事故，立即封鎖台74北上車道，合力順利逮捕，並由拖吊業者協助拖至車上，豬隻載回派出所不久，失主就來領回了，失主表示要從南投載往太平屠宰場，途中不知為何掉落車外。

▲▼「二師兄別亂跑!」霧峰警化身黑悟空，在台74線圍捕抓豬。（圖／警方提供，下同）

警方呼籲，車輛載運相關物品時，應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落，以免危害自身及其他用路人安全；本分局將依道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款規定開罰，處汽車駕駛人新台幣3000元以上、1萬8000元以下罰鍰，若肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

▲▼「二師兄別亂跑!」霧峰警化身黑悟空，在台74線圍捕抓豬。（圖／警方提供，下同）

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