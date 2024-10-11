長榮奪「全球最佳航空公司」第9名　10月推全新商務艙過夜包

▲長榮航空獲評為全球最佳航空公司第9名。（圖／長榮航空提供）

記者李姿慧／台北報導

美國生活旅遊雜誌Condé Nast Traveler日前公布2024年讀者大獎，長榮航空由讀者評選為全球最佳航空公司第9名。 長榮航空曾獲頒「最佳商務艙過夜包」的皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包，10月將推出全新設計款式，並內附Giorgio Armani零錢包、鑰匙圈。

Condé Nast Traveler為全球高端旅遊權威雜誌，自1987年創刊以來即舉辦讀者大獎(Readers’ Choice Award)，今年讀者大獎調查問卷於4月到6月間發放給全球數十萬名讀者，長榮航空繼2023年獲評為全球最佳航空公司第9名、全球最佳機上餐飲及北美地區最佳國際航空第8名，2024年讀者大獎再拿下全球最佳航空公司第9名。

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▲長榮航空獲評為全球最佳航空公司第9名。（圖／長榮航空提供）

長榮航空表示，長榮持續與國際知名主廚聯手推出以在地及當季新鮮食材製作的新穎餐食，今年7月起更攜手乾杯集團推出特定航線全艙等燒肉餐點。另獲得英國運輸雜誌《Onboard Hospitality》頒發「最佳商務艙過夜包」的皇璽桂冠艙Giorgio Armani過夜包，本月將推出全新設計款式，從台北出發的航班將提供品牌經典設計的黑色鵝卵石壓紋硬殼包，內附Giorgio Armani零錢包。

由國外返台航班則提供黑色仿皮紋的復古醫生包，並附Giorgio Armani鑰匙圈，兩款過夜包均內含澳洲純淨護膚品牌Jurlique的經典保養品。

▲長榮航空與Giorgio Armani合作的皇璽桂冠艙過夜包，10月推出全新設計款式。（圖／長榮提供）

此外，長榮表示，長榮也與知名設計師吳季剛合作的皇璽桂冠艙睡衣，新一代全套為淺灰底色，並根據不同尺寸搭配勃根地紅或深松綠的對比色設計，滿足不同身形旅客的需求。

另因應2024 台北國際旅展即將登場，國泰航空宣布推出線上旅展，即日起至11月15日，全球67個航點最低85折起，預訂香港、東京及名古屋等熱門航點，2人或以上成人同行享8折優惠，並同步推出會員專屬優惠。