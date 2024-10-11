闖紅燈撞翻機車落跑！高雄男家門口被逮　原來身背6條通緝

▲陳姓男子駕車與機車發生車禍後逃逸。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市楠梓警分局加昌派出所日前接獲報案，指一輛白色小轎車撞傷人後肇事逃逸，員警調閱監視器後鎖定車輛積極追查，昨（10）日上午10時30分許，於車籍地查訪住戶時，發現該部肇逃車輛停放在楠梓區秀昌街內，且車燈未熄滅，上前盤查車主陳姓男子（47歲）時，赫然發現陳男居然身上背了6條通緝，當場將他逮捕歸案。

警方調查，陳姓男子9月18日時，駕車闖紅燈撞上一台機車，導致機車騎士頭、頸部受傷，陳男隨即開車逃逸，警方獲報後隨即展開查緝。

▲警方查緝肇事逃逸車輛，意外發現車主（左）身背6條通緝。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

由於陳男居無定所，也不常返回住家，員警多次撲空後，昨（10）日再度前往查訪，意外發現陳男的車停在附近，而且還發動著，因此研判陳男就在附近，果然隨即在巷口發現陳男。

員警問陳男先前是否發生車禍？他原先矢口否認，但最後終於承認，並供稱因為他是通緝身分，車禍後怕被發現所以逕自離開現場，警方清查後，發現陳嫌為橋頭地檢、橋頭地院、高雄地檢、彰化地檢、屏東地檢所發布的毒品、詐欺及廢棄物清理法等「六條」通緝犯，當場將其逮捕並解送歸案。