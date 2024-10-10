颱風連休6天還不夠！高雄小六女蹺課和網友出遊　阿公急報案

▲▼警方找回蹺家的少女小晴，予以勸導。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市上週因山陀兒颱風放了4天颱風假，加上周六日有不少人連休6天。不料一名國小六年級的少女小晴（化名）在恢復上課的第一天（7日），就和網友相約出遊失聯，讓照顧她的阿公擔心不已，報警求助，由於小晴沒帶手機出門，無法定位追蹤，警方調閱監視器畫面地毯式查訪，6個小時後終於找到小晴，讓阿公終於放下心中大石。

湖內分局路竹分駐所7日受理一件報案，一名祖父著急報稱其12歲孫女未上學離家失蹤要求警方協尋，路竹所副所長史雅雯最近才剛從少年隊晉升，她發揮往日在少年隊輔導少年及協尋少年的工作經驗，立即訪查小晴交友狀況進行分析。

警方分析發現，小晴曾自行搭火車前往台中地區找朋友，立即派遣警力針對路竹火車站周遭，全面調閱監視器及查訪協尋，但因小晴並未攜帶手機出門，導致無法利用手機定位，增加協尋難度。

經過一番比對分析，警方發現小晴在走路上學途中，疑似轉入巷弄內搭乘友人機車離去，警方以車追人，發現小晴在楠梓區出沒，另一方面也透過朋友積極聯繫小晴及勸說下，經過6小時終於順利找到小晴。

副所長史雅雯尋獲小晴後，以關心並透過專業細膩的訪談方式，深入瞭解原因，得知小晴只是一時貪玩，約網友兜風遊玩，且因擔心阿公反對，才利用白天上學期間出遊中途蹺課。

經過一番細心開導，小晴也對自己的行為，深感歉意，並允諾以後外出會跟阿公告知。