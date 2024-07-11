大陸發布南海仲裁案報告　重申大陸政府「不接受」裁決

▲ 南海爭議指南中國海周邊的幾個國家對於部分島嶼的主權歸屬、海域發生的衝突。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

南海仲裁案已經過去8年，大陸11日發布《南海仲裁案裁決再批駁》報告，強調中國政府堅持「不參與、不接受」。中國政府不會承認仲裁庭作出的非法裁決，也不會接受任何基於該裁決的主張和行動。

據《央視新聞》報導，由華陽海洋研究中心、中國南海研究院和中國國際法學會聯合撰寫的《南海仲裁案裁決再批駁》報告今天（11日）在北京發布。

報導稱，報告梳理了南海有關爭議問題的本質，並對南海仲裁案裁決的管轄權問題，仲裁裁決在歷史性權利、大陸國家遠海群島、島嶼地位等問題上的法律解釋和適用與事實認定問題，以及仲裁庭的代表性問題進行分析批駁，進一步向國際社會揭示仲裁裁決的謬誤和其對國際法治的危害。

報告指出，菲律賓單方面提起的所謂「南海仲裁案裁決」出台距今已有8年，非但不可能為南海領土主權與海洋劃界爭議提供解決方案，反而使本已錯綜複雜的南海問題更加難解，衝擊《聯合國海洋法公約》的整體性、平衡性、嚴肅性，動搖締約國對《公約》爭端解決機制在實踐中能否得到正確使用的信心。

報導強調，近年來個別域內外國家仍將非法無效的南海仲裁案裁決奉為「圭臬」，反映了個別域內國家試圖坐實裁決、強化單方面主張的戰略誤判，也反映了一些域外力量攪動南海局勢、挑撥中國與東盟國家關係的險惡用心。

報告重申了中國對於仲裁案以及仲裁裁決的立場，對於菲律賓濫用《聯合國海洋法公約》爭端解決機制、無視中國堅持通過談判和協商方式管控分歧解決爭端的一貫立場而單方面提起仲裁，中國政府堅持「不參與、不接受」；中國政府不會承認仲裁庭作出的非法裁決，也不會接受任何基於該裁決的主張和行動。