反罷樑交鋒　王鴻薇掀林右昌黑料：曾帶涉賄廠商赴民進黨中常會

▲王鴻薇出席國民黨反罷樑記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

基隆市長謝國樑罷免案13日將進行投開票，面對這場罷免戰，國民黨今（9日）以「林右昌勢力介入惡罷事件簿，拒絕惡罷、終止貪腐」為題召開記者會；國民黨立委王鴻薇指出，罷樑行動根本就是民進黨與林右昌的政治報復，林右昌任內基隆東岸商場案涉及圖利特定企業，任內的官員涉及東岸商場貪污，更甚者，林右昌曾經帶著涉賄廠商負責人進入民進黨中常會，該名涉賄業者還短報市府應收收入。

王鴻薇質疑，林右昌可以帶著涉賄廠商大喇喇的出入民進黨中常會，民進黨中常會讓這些涉及賄選的廠商如入無人之境嗎？且涉賄業者短報了政府應收的收入，這不就是侵吞市產？而謝國樑守護東岸商場已經連續四連勝，不但是法院，還包含民進黨執政下的財政部都判基隆市政府勝訴，代表謝國樑成功捍衛市產，而林右昌並沒有捍衛基隆市市產，也證明這場罷免行動就是一場惡罷。

台北市議員柳采葳表示，民進黨宣稱沒有介入謝國樑罷免案，最近卻露出馬腳，在罷樑團體所發放的宣傳物品包裝上，印有民進黨基隆市黨部與民進黨的黨徽，她抨擊民進黨為了政治惡鬥，已經忘了自己是誰。

柳采葳進一步指出，前基隆市長、民進黨秘書長林右昌的子弟兵公開參與罷免活動，甚至民進黨做了許多攻擊謝國樑的文宣，與罷樑團體的文宣內容一模一樣，林右昌任內的前基隆市政府發言人游本明日前出席活動時還說這是基隆人第一次蓋罷免票，是民主深化過程，民進黨難道還要堅稱罷樑與民進黨無關嗎？

鄧凱勛則說，民進黨要做，就大方承認，為什麼要躲躲藏藏？難道是覺得自己理虧或是覺得罷樑毫無道理？再怎麼否認，都撇不清綠色政黨試圖將黑手伸到罷樑事件上。他舉出，中選會主委李進勇擔任基隆市長時期的副市長、臺灣獨立建國聯盟的主席陳重光也到基隆挺罷樑，陳重光跟李進勇、民進黨的關係，難道三言兩語就可以撇清嗎？

鄧凱勛直言，擔任中選會主委的李進勇在這場基隆罷免選舉上，疑似上下其手，國家機器動得非常厲害，動得像裝了渦輪增壓一樣；此外，霸樑團體口口聲聲說這是一場公民運動，但昨天台灣基進黨也以政黨名義支持罷免謝國樑，政治操作、政黨介入的痕跡昭然若揭，罷樑團體繼續說沒有政黨勢力介入，這是考驗台灣人民的智商，還是考驗台灣人民的耐心？