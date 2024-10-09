70萬張農粉幣僅發出6成　農業部擬延長發放到11月底

▲農粉幣尚有3成多未發出，農業部擬延長發放1個月。（圖／花蓮縣政府提供）

記者楊惠琪／台北報導

為振興花蓮觀光，農業部從7月1日起至10月底發放70萬份、每份面額250元的農粉幣，但受到颱風和豪雨攪局，目前僅發出44萬張，約佔6成多，發放期限僅剩最後3周，農業部農村發展水保署長李鎮洋今表示，擬將農粉幣發放期限從10月底延長至11月底，最晚兌換時間則延至12月中。

農業部投入1.75億元協助花蓮振興觀光與農業發展，從7月1日起至10月31日發放70萬張250元面額的農粉幣，領取方式有二：第一是到花蓮遊玩，以手機定位即可領幣使用；第二是在指定電商平台消費滿千送1張，原規劃農粉幣必須在11月底前至花蓮店家進行實體消費核銷。

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立委鄭天財今在立院經濟委員會關心農粉幣發放情形。農業部長陳駿季表示，原預計發放70萬份，目前已發出44萬張，執行率約6成多，考量發放進度，針對第二類領取對象，也就是透過電商平台領券管道，擬延長發放與兌換期限。

李鎮洋說明，針對第二類在指定電商平台消費滿額的領取管道，發放期限將從10月底延長至11月底，兌換期間則從11月底延長至12月中旬，預計近日就會正式公告。