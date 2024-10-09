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逛百貨週年慶刷國泰世華CUBE卡　最高享15.3%回饋

百貨週年慶,國泰世華CUBE卡,國泰世華銀行,信用卡（圖／國泰世華銀行提供）

▲國泰世華CUBE信用卡「樂饗購」不僅已囊括全台逾40家指定百貨公司，提供筆筆最高3.3%小樹點(信用卡)回饋無上限，是不少卡友心目中的「百貨消費必備神卡」。（圖／國泰世華銀行提供）
 

消費中心／台北報導

迎接第四季百貨週年慶，犒賞自己開心購物同時，也要選對信用卡。國泰世華CUBE卡看準百貨週年慶卡友消費需求，即日起祭出新光三越、遠東SOGO、台北101、忠泰樂生活等指定百貨多項加碼回饋，其中新光三越疊加週年慶檔期，回饋最高可達15.3%，再享指定明星商品優惠組及CUBE卡專屬滿額禮。

國泰世華銀行表示，百貨通路一直是卡友喜愛的消費場域之一，也是各家銀行兵家必爭之地。CUBE卡持續深耕百貨客群，其中「樂饗購」權益回饋涵蓋全台逾40家指定百貨公司、最高享3.3%小樹點(信用卡)回饋無上限，是不少卡友心目中的「百貨消費必備神卡」。統計今年前8月主要百貨簽帳消費金額較去年同期成長超過雙位數，且觀察精品百貨通路消費中，有逾8成國泰世華銀行卡友使用CUBE信用卡，顯見其於百貨通路的強勢性。

第四季百貨促銷旺季到來，加上各大百貨週年慶亦陸續開跑，國泰世華趁勝推出CUBE信用卡領券加碼活動，通路涵蓋新光三越、遠東SOGO、台北101及忠泰樂生活。其中新光三越週年慶回饋最有感，即日起至12月31日於CUBE App領取專屬優惠券並至新光三越消費，最高享2%小樹點(信用卡)回饋。若搭配CUBE卡「樂饗購」權益3.3%小樹點(信用卡)回饋，以及週年慶檔期全館滿額10%回饋，累計回饋最高可達15.3%。不僅如此，CUBE卡友還能獨享SK-II、雅詩蘭黛、資生堂等品牌明星商品優惠組，以及限定滿額贈「超級瑪利歐保溫瓶」等專屬好禮。

百貨週年慶,國泰世華CUBE卡,國泰世華銀行,信用卡（圖／國泰世華銀行提供）

▲百貨週年慶消費必備神卡！國泰世華CUBE卡最高享15.3%回饋，四大百貨領券再享好康。（圖／國泰世華銀行提供）

此外，台北101與遠東SOGO百貨也同樣祭出領取2%專屬優惠券的加碼活動。CUBE卡友即日起在CUBE App領取兩家百貨專屬優惠券後，於10月31日前至台北101消費，或是在12月31日前至遠東SOGO百貨消費，疊加CUBE卡「樂饗購」權益後，皆享最高5.3%小樹點(信用卡)回饋，不論是週年慶採買還是耶誔購禮，通通享有回饋。

忠泰樂生活則是於10月10日至10月23日，在CUBE App領取3%專屬優惠券後至忠泰樂生活消費，疊加CUBE卡「樂饗購」權益3.3%小樹點(信用卡)回饋，以及週年慶全館滿額1.5%回饋後，累積享有最高7.8%回饋。

國泰世華CUBE卡優惠豐富回饋通路多元，累積至今年已擁逾600萬卡友，卡友用卡黏著度高，第四季百貨消費旺季CUBE信用卡獨家祭出加碼活動，搭配各百貨週年慶館內促銷活動，讓講究生活又在意刷卡回饋的卡友，開心購物同時又能聰明獲好康。

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