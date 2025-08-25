　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不帶髒字

▲台南Josh新片回應樂天炎上事件 。圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

▲台南Josh新片提及樂天近日炎上事件 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）

記者楊庭蒝／綜合報導

知名棒球YouTuber台南Josh近日遭樂天桃猿應援團長阿杰嘲諷「害球隊輸球」，引發軒然大波。事隔數天後，Josh發布新影片，雖未正面回應爭議，卻以招牌數據分析幽默反將一軍，影片結尾更巧妙點名「樂天輸球關鍵球員」，讓粉絲笑讚：「這波回應太高明！」

事件起因於8月24日樂天桃猿對統一獅的比賽中，應援團長阿杰見Josh身穿統一獅球衣提前離場，竟在舞台上公開點名：「他知道我要Cue他所以跑掉了，俗稱臭俗辣，今天這種分數就是他害的！」影片流出後迅速炎上，儘管阿杰賽後道歉稱「只是想活潑氣氛」，Josh僅冷淡回應「謝謝邀請，不克前往」，並將當天購買的樂天球衣直接送給粉絲，引發熱議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

28日Josh照常發布中職戰況分析影片，全程未提爭議事件，卻在討論樂天桃猿時突然微笑切入主題：「誰害的？我們不要講誰害的，講跟誰有關好了！」接著他以數據指出，統一獅攻下6分的關鍵階段，陳庸基的兩分砲、林岱安連續安打貢獻打點，以及潘傑楷跑回第1分與第6分，「關聯性最高的是林岱安」，並挑眉反問：「這個比數跟他應該有很強烈的關聯性吧？」讓觀眾瞬間笑翻。

影片上線後立刻吸引粉絲熱烈回應，不少人狂讚Josh的高EQ手法，「最後結尾罵人不帶髒字，太帥了」、「用專業數據打臉，這才是真實力！」、「樂天該學學什麼叫尊重」。也有樂天球迷留言致歉，「身為猿迷真心對Josh感到抱歉，希望不因事件影響對球員的支持」、「去年才發生過『7.Josh禁止』事件，樂天怎麼又學不教訓？」

甚至有樂天桃猿球迷寫道，「身為猿迷，真心對Josh感到抱歉」、「因為這起風波，導致他們開始重新思考自己支持的球隊，以前我會稱自己是Lamigo球迷，但現在的我好像只會說自己是桃猿隊的球迷…」

子母畫面網頁全螢幕

子母畫面網頁全螢幕

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
406 1 3112 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
吳阿志過世！　王思佳心碎「上周才見」曝最後互動
台鋼雄鷹決定Thank You日投手　829送別會
快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不
快訊／高雄男倒路上被輾過！
女散步被撞飛　重摔慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不帶髒字

吃太鹹「腦細胞大亂鬥」血壓衝高　醫曝最新研究：神經元煞不住車

旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍

快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

搶到韓國演唱會門票！迷妹曝「追星神隊友」是它　沒準備也不怕

快訊／日本烤羊肉名店登台！開幕地點時間曝光

這4種面相「超容易晚婚！」　命理師分析：性格冷淡又謹慎

桃園30年豬腳店宣布「結束營業」　店二代曝4大原因：老字號處境

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

連署過了！超過6千人附議「核廢料存放公投同意票前3名縣市」

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

【有夠離譜】國道驚見特斯拉男睡翻！開自動駕駛「內線狂飆」

【女友開外掛XD】表演風火輪笑翻男友　家貓卻一臉懵

【卓榮泰多次請辭】賴清德慰留：繼續承擔重任一起守住國家

【貪快翻車】高雄18歲騎士闖紅燈突急煞！人車前空翻2圈摔地

【一定是大拇指的啦】男騎重機被弟弟緊盯，一個讚笑翻車主

快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不帶髒字

吃太鹹「腦細胞大亂鬥」血壓衝高　醫曝最新研究：神經元煞不住車

旅日注意！92地擬擴大開徵住宿稅　「這城市」暴漲10倍

快訊／氣象署發大雨特報　短時強降雨炸5縣市

搶到韓國演唱會門票！迷妹曝「追星神隊友」是它　沒準備也不怕

快訊／日本烤羊肉名店登台！開幕地點時間曝光

這4種面相「超容易晚婚！」　命理師分析：性格冷淡又謹慎

桃園30年豬腳店宣布「結束營業」　店二代曝4大原因：老字號處境

《鬼滅》暗藏日本古代人柱文化　「無限城」胡蝶忍戰術意義揭秘

連署過了！超過6千人附議「核廢料存放公投同意票前3名縣市」

玉山「夏日雪景」冰雹大爆發積冰5公分！步道驚人白一片

王思佳化妝師好友離世「上周才見」　心碎還原最後互動：當你退休了

快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不帶髒字

台南市環保局睽違3年再招考　清潔隊臨時人員釋出330名額

快訊／倒路上被輾過！高雄男「困車底下」命危送醫

日本星巴克夏日「涼抹茶慕斯茶」！白摩卡風味混合茶香一口解暑又療癒

女子阿里山散步遭「貨車迎面猛撞」　重擊擋風玻璃頭部重創亡

快訊／新店63歲男「心情不好」縱火釀8傷　認罪被聲押

17歲少年暑假「無照騎車」跑北投山路　慘自撞人車墜谷

喜劇演員遭槍殺慘死街頭！享年52歲　粉絲震驚悲痛

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

生活熱門新聞

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

「核廢料存放公投同意票前3名縣市」連署過了

鬼門開！　5生肖財運發了

可能又有新颱風　預估路徑曝

30歲男罹大腸癌4期！醫見生活習慣超意外

包辦「家族20人出國」　驚知被公婆設計！人妻怒了

午後轉雨！　「下最大」地區曝

劍魚估今轉中颱　可能還有新颱風模擬路徑曝

照大腸鏡切息肉「沒多寫3字」不理賠　專家詳解！

手機太破刷不過　下一秒8+9神救援！

曾紅極一時！「知名泡麵」退出台灣...網友超想念

女友突染菜花！哭喊冤「都是公司廁所」　他退伍1個月崩潰

北捷進步了！通勤族搭電扶梯「出現變化」全場喊讚

更多熱門

相關新聞

小野寺賢人結束賽季829送別會

小野寺賢人結束賽季829送別會

2023亞洲冬季棒球聯盟，小野寺賢人隨台鋼雄鷹征戰，4場登板其中3場先發，總計19.2局投球，防禦率僅0.92，最讓人印象深刻當屬冠軍戰，先發對戰日職紅隊，繳8.2局失1分好投，帶領台鋼雄鷹拿下冬盟冠軍。

阿翰考到日檢N1！曝15年學習過程「因1事下決心苦讀」

阿翰考到日檢N1！曝15年學習過程「因1事下決心苦讀」

YTer拍片「遇洩洪」遭捲走　最後身影曝

YTer拍片「遇洩洪」遭捲走　最後身影曝

《MLB 9局職棒25》9週年慶典熱鬧登場　美食、啦啦隊與話題嘉賓嗨翻全場

《MLB 9局職棒25》9週年慶典熱鬧登場　美食、啦啦隊與話題嘉賓嗨翻全場

29年！賴敏男威廉波特圓夢飆淚　

29年！賴敏男威廉波特圓夢飆淚　

關鍵字：

棒球YouTuber爭議樂天桃猿分析

讀者迴響

熱門新聞

接生4.2kg胎兒「頭斷落地」身軀卡子宮

被主人遺忘「龜堅強」竟活著　瘦成骷髏

欠卡債200萬！前女團成員「拍裸照賺錢」

找到舌頭、咽喉！彰化7歲女童「遺體完整了」

醫院前停車格倒臥亡！死者背景曝

「大圓劍魚」開眼戰強颱西太平洋風王

明星化妝師吳阿志驟逝！　拐拐揭10年友情

修圖忘修倒影！蕭美琴倒影差很大

「這2天」是申請退休最佳日期！可多領一個月年金

竹筷重複用害全家罹肝癌！專家揭致命危機

賓賓哥公益直播曝身分　性侵女受害者崩潰求下架

王浩宇怒轟「行政院有夠白痴」：都不知道怎麼幫你解釋

孩子眼中的「貝貝老師」　認真傳170堂免費課程

吳宗憲與「第四個女兒」斷絕父女關係：身在福中不知福

98歲老人額頭長角！嫌麻煩竟「自己剪掉」急送醫

更多

最夯影音

更多

楊宗緯重摔2公尺舞台！　被攙扶離場「表情痛苦」

【硬要有用】當老公又買了沒用的玩具

蔡依林看菜單超認真　被虧「考試嗎」曝祕訣

【藏這麼多彩蛋？】排球少年主題日開場舞細節炸裂！滿滿的排球招式粉絲嗨翻！

吳宗憲跟Miusa「父女情斷」　感慨：身在福中不知福

熱門快報

好康連發！好運大放送

好康連發！好運大放送

獎品應有盡有！不論是約會聚餐，都能讓你輕鬆享受！趕快參加活動，就有機會帶走！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面