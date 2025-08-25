快訊／被指「害樂天輸球」Josh拍片回應了！網友大讚：罵人不帶髒字

▲台南Josh新片提及樂天近日炎上事件 。（圖／翻攝自YouTube／台南Josh）



記者楊庭蒝／綜合報導

知名棒球YouTuber台南Josh近日遭樂天桃猿應援團長阿杰嘲諷「害球隊輸球」，引發軒然大波。事隔數天後，Josh發布新影片，雖未正面回應爭議，卻以招牌數據分析幽默反將一軍，影片結尾更巧妙點名「樂天輸球關鍵球員」，讓粉絲笑讚：「這波回應太高明！」

事件起因於8月24日樂天桃猿對統一獅的比賽中，應援團長阿杰見Josh身穿統一獅球衣提前離場，竟在舞台上公開點名：「他知道我要Cue他所以跑掉了，俗稱臭俗辣，今天這種分數就是他害的！」影片流出後迅速炎上，儘管阿杰賽後道歉稱「只是想活潑氣氛」，Josh僅冷淡回應「謝謝邀請，不克前往」，並將當天購買的樂天球衣直接送給粉絲，引發熱議。

28日Josh照常發布中職戰況分析影片，全程未提爭議事件，卻在討論樂天桃猿時突然微笑切入主題：「誰害的？我們不要講誰害的，講跟誰有關好了！」接著他以數據指出，統一獅攻下6分的關鍵階段，陳庸基的兩分砲、林岱安連續安打貢獻打點，以及潘傑楷跑回第1分與第6分，「關聯性最高的是林岱安」，並挑眉反問：「這個比數跟他應該有很強烈的關聯性吧？」讓觀眾瞬間笑翻。

影片上線後立刻吸引粉絲熱烈回應，不少人狂讚Josh的高EQ手法，「最後結尾罵人不帶髒字，太帥了」、「用專業數據打臉，這才是真實力！」、「樂天該學學什麼叫尊重」。也有樂天球迷留言致歉，「身為猿迷真心對Josh感到抱歉，希望不因事件影響對球員的支持」、「去年才發生過『7.Josh禁止』事件，樂天怎麼又學不教訓？」

甚至有樂天桃猿球迷寫道，「身為猿迷，真心對Josh感到抱歉」、「因為這起風波，導致他們開始重新思考自己支持的球隊，以前我會稱自己是Lamigo球迷，但現在的我好像只會說自己是桃猿隊的球迷…」

