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機敏級核潛艇6號艦下水　「沉默艦隊」快成形

▲▼英國皇家海軍機敏級核潛艇（Astute-class）6號艦「阿加曼農號」（HMS Agamemnon）下水。（圖／英國皇家海軍）

▲機敏級核潛艇6號艦「阿加曼農號」。（圖／英國皇家海軍）

記者黃聖庭／綜合報導

英國皇家海軍機敏級核潛艇（Astute-class）6號艦「阿加曼農號」（HMS Agamemnon）於3日在BAE系統公司巴羅造船廠正式下水。

皇家海軍表示，機敏級核潛艦從2001年開始打造7艘，阿加曼農號為第6艘，將成為海洋前沿作戰力量，提升核威懾力與防衛航母作戰群，其他任務還包含情報偵蒐、海軍陸戰隊突襲、戰斧巡弋導彈精確打擊。

目前在巴羅造船廠還有最後一艘機敏級核潛艇「阿金科特號」（HMS Agincourt）和第一艘無畏級核潛艇「無畏號」（HMS Dreadnought）正在建造中。

機敏級核潛艦長約97米、排水量達7400噸，外型採用特殊材質，航行時大幅減少噪音，降低被敵人偵獲的機率；武裝搭載戰斧巡航導彈和魚雷，具備遠程打擊和反潛能力；動力採用先進的核反應爐，能夠在不需補給燃料的情況下運行25年，極大延長海上部署時間。

目前皇家海軍有5艘服役，分別是機敏號（HMS Astute）、伏擊號（HMS Ambush）、機警號（HMS Artful）、大膽號（HMS Audacious）、安森號 （HMS Anson）。
 

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皇家海軍核潛艦機敏級阿加曼農號海洋作戰

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