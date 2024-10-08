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半夜搭「2號電梯」驚見這幕　台大醫拍下：像有股看不見力量

（圖／翻攝施景中臉書）

▲施景中拍下電梯開關，1樓打開但依舊沒人。（圖／翻攝施景中臉書）

記者陳俊宏／綜合報導

台大婦產科醫師施景中分享，深夜搭到台大醫院有名的「2號電梯」，「果不其然，電梯又在1樓自動停下來，打開外面還是沒有人，已經習慣了。」他這次還特地拍下電梯開關的影片。

施景中近日在臉書說，深夜來接生，在B4按下電梯，又是2號電梯先來，電梯又是一反常態，龜速慢慢打開，好像有股看不見的力量慢慢在操控著。

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施景中指出，要接生也管不了那麼多了，就搭進去直接按9樓產房，然後把手機打開來，果不其然，電梯又在1樓自動停下來，打開外面還是沒有人，已經習慣了；還好不是15樓，那裡的電梯完全是暗的。

施景中也回應網友的問題提到，這種狀況白天不會出現，都是在晚上11-12點過後才會，且電梯也修過幾次了。他也解釋15樓電梯完全暗的原因，因該樓為辦公區，下班後就不開燈了，只有逃生警示燈亮著。

施景中日前也曾分享過，某天半夜3點來接生，結果又搭到有名的2號電梯，他暗想拜託不要又來了吧，結果真的又是龜速開門，電梯到1樓自動打開，「半夜欸，誰會在這按電梯要上來，還是剛在B4就跟我一起上來，只是我沒看到，只好《心經》一路唸到產房。」

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