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女子潛水被海流沖走失蹤　竟在鯊魚肚子「發現她大腿」

▲▼鯊魚。（圖／達志影像／示意圖）

▲美國女子到印尼潛水失蹤，竟在鯊魚肚子解剖找到大腿殘肢。（圖／達志影像／示意圖）

記者趙蔡州／綜合報導

印尼日前發生一件恐怖事件，68歲美國籍女子科琳（Colleen Monfore）9月跟朋友到當地潛水，不料過程中她與朋友全部被海流沖走失蹤，直到10月有東帝汶漁民抓獲一頭瀕死鯊魚，解剖後發現鯊魚肚子內竟有人類女性殘肢，且殘肢上還穿著潛水服，經比對後確認就是科琳。

綜合外媒報導，居住在美國南達科他州的科琳9月26日跟著另外6名朋友，一起飛到印尼西南馬魯古縣雷恩島（Pulau Reong）周邊海域潛水，不料潛水過程中她與6名朋友遭一股強勁的海流沖走，當時教練曾試圖將他們拉回船上，可惜最終失敗，7人也因此失蹤。

教練回到船上後，立刻打電話呼叫救援，但救難隊搜索8天仍一無所獲，直到10月3日考量7人生存機率已非常渺茫，宣布放棄搜救。然而就在救難隊放棄後的第3天，印尼鄰國東帝汶有漁民10月6日通報，聲稱在一頭從海中捕獲的鯊魚肚子內「發現人類殘肢」，消息立刻驚動美、印、東三方。

捕獲鯊魚的東帝汶漁民回憶說，鯊魚被他捕撈上船時「情況就已經非常糟糕」，最初他猜測鯊魚可能是誤吞了塑膠或漁網導致，為了弄清楚原因，他決定剖開鯊魚的腹部檢查，不料切開後就發現裡面有一具女性的大腿到小腿的腿部殘肢，嚇得他立刻打電話報警。

負責調查的官方人員透露，殘肢上仍留有一層黑色潛水服，根據潛水服上的資訊比對後，確定殘肢就是來自科琳，目前已經進一步送驗調查，將釐清科琳是生前遭到鯊魚攻擊，還是死後才被吞下肚，又或著遺體是來自其他失蹤者，詳細情況均有待調查。

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