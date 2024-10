女子潛水被海流沖走失蹤　竟在鯊魚肚子「發現她大腿」

▲美國女子到印尼潛水失蹤,竟在鯊魚肚子解剖找到大腿殘肢。(圖/達志影像/示意圖)

記者趙蔡州/綜合報導

印尼日前發生一件恐怖事件,68歲美國籍女子科琳(Colleen Monfore)9月跟朋友到當地潛水,不料過程中她與朋友全部被海流沖走失蹤,直到10月有東帝汶漁民抓獲一頭瀕死鯊魚,解剖後發現鯊魚肚子內竟有人類女性殘肢,且殘肢上還穿著潛水服,經比對後確認就是科琳。

綜合外媒報導,居住在美國南達科他州的科琳9月26日跟著另外6名朋友,一起飛到印尼西南馬魯古縣雷恩島(Pulau Reong)周邊海域潛水,不料潛水過程中她與6名朋友遭一股強勁的海流沖走,當時教練曾試圖將他們拉回船上,可惜最終失敗,7人也因此失蹤。

教練回到船上後,立刻打電話呼叫救援,但救難隊搜索8天仍一無所獲,直到10月3日考量7人生存機率已非常渺茫,宣布放棄搜救。然而就在救難隊放棄後的第3天,印尼鄰國東帝汶有漁民10月6日通報,聲稱在一頭從海中捕獲的鯊魚肚子內「發現人類殘肢」,消息立刻驚動美、印、東三方。

捕獲鯊魚的東帝汶漁民回憶說,鯊魚被他捕撈上船時「情況就已經非常糟糕」,最初他猜測鯊魚可能是誤吞了塑膠或漁網導致,為了弄清楚原因,他決定剖開鯊魚的腹部檢查,不料切開後就發現裡面有一具女性的大腿到小腿的腿部殘肢,嚇得他立刻打電話報警。

負責調查的官方人員透露,殘肢上仍留有一層黑色潛水服,根據潛水服上的資訊比對後,確定殘肢就是來自科琳,目前已經進一步送驗調查,將釐清科琳是生前遭到鯊魚攻擊,還是死後才被吞下肚,又或著遺體是來自其他失蹤者,詳細情況均有待調查。

