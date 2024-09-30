　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

鯊魚狠咬！男鮮血直流反擊保命　獲救驚見「鯊魚牙齒卡手臂」

鯊魚。（圖／CFP）

▲在發現鯊魚朝他游過來的那一刻，科柯特伸出手臂保護頭部與頸部，鯊魚則是咬住他的手臂。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名20歲男子在法屬玻里尼西亞潛水區浮淺，但下水之後才發現，身長推測2.5公尺的鯊魚朝他游過來，他立刻伸手護住頭部與頸部，在鯊魚張口咬住他的手臂之後，他立刻掏出身上的刀片刺向牠，逼牠鬆口，這才活命逃過一劫。他事後接受治療，發現鯊魚牙齒卡在他的手臂上。

太陽報報導，20歲男子科柯特（Angus Kockott）與朋友共同出海，隨後分開自由潛水，而他則是來到曼加瑞瓦島（Mangareva）的淺水區浮淺。在發現鯊魚朝他游過來的那一刻，他立刻伸出手臂保護頭部與頸部，鯊魚則是咬住他的手臂。

科柯特當時並未驚慌，立刻掏出長約10公分的刀片，盡可能用力地刺鯊魚的鰓，迫使鯊魚鬆口。他說，「當牠鬆口放開我的手臂時，我什麼都看不見，只發現身邊都是血」，後來成功游到安全地帶，但手臂的血不停流出，利用手邊器具做出臨時止血帶，在朋友的幫助之下，被緊急送往當地醫院，接受6小時手術。

鯊魚鋒利牙齒咬斷科柯特手臂兩條主要神經，他接受皮膚與神經移植，並從受傷部位取出多個牙齒和牙齒碎片。在當地休養3周之後，他飛至南非東倫敦接受進一步治療。

科柯特說，如果當初沒有用手臂擋住鯊魚，可能會發生頸部被咬傷的致命狀況，或是若鯊魚再次發動攻擊，將會傷得太重，讓他無法反擊或逃跑，恐怕命喪水中。在成功保住性命之後，他想把鯊魚牙齒做成耳環，也渴望重返大海懷抱，為了事業繼續進行訓練。

ET快訊
台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了
乾哥辯「刀自己飛進來」　國三生爸落淚：我受不了，哪有人這樣判
抱一張虧11萬元！千金股殺9%「逼近跌停」
乾哥乾妹輕判　新北院：2人已漸能覺察反省
快訊／山陀兒觸陸！　「密集閃電訊號」曝
媽媽頸部、額頭中多刀慘死　「爸爸幫兒頂罪」被拆穿
金城武消失7年近況曝！　「要賣沖繩海景豪宅」開價2億
山陀兒「90度鬼切」　美日預測路徑曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

鯊魚狠咬！男鮮血直流反擊保命　獲救驚見「鯊魚牙齒卡手臂」

防堵境外操縱網路輿論！南韓議員提修法：網友留言「須標示國籍」

為了讓辣妻安心穿比基尼　杜拜夫「豪砸15億」買下私人島嶼

「跟自己結婚」爆紅！　土耳其26歲TikTok網美離奇墜樓亡

快訊／史上最大筆！　拜登宣布提供台灣約179億軍援

橘粉毒煙團直沖天際！美化工廠起火　污染空氣居民急撤離

身分起底！真主黨1周7高層遭擊殺　他曾被視為領袖接班人

史詩級颶風海倫肆虐！美國東南6州超過94人死亡　1000人下落不明

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

百輛超跑公益車聚破20億　「風神帕加尼」也共襄盛舉

2歲弟能認30種汽車品牌　一看Logo秒唸答案超狂！

西門町炸彈蔥油餅攤起火　街頭藝人即興饒舌引網怒

河北彩伽工作狂「結婚就引退」　曝理想型：有不錯台灣男性可交往嗎？

孫安佐對戰韓森　日練4小時：要打爆他！

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

鯊魚狠咬！男鮮血直流反擊保命　獲救驚見「鯊魚牙齒卡手臂」

防堵境外操縱網路輿論！南韓議員提修法：網友留言「須標示國籍」

為了讓辣妻安心穿比基尼　杜拜夫「豪砸15億」買下私人島嶼

「跟自己結婚」爆紅！　土耳其26歲TikTok網美離奇墜樓亡

快訊／史上最大筆！　拜登宣布提供台灣約179億軍援

橘粉毒煙團直沖天際！美化工廠起火　污染空氣居民急撤離

身分起底！真主黨1周7高層遭擊殺　他曾被視為領袖接班人

史詩級颶風海倫肆虐！美國東南6州超過94人死亡　1000人下落不明

以色列想要改變「中東權力平衡」　CNN盤點2次歷史教訓：會後悔

台積電殺43元收最低957　台股大跌598點來到22225點

川普瘋狂提議！開放警察「超暴力1小時」：犯罪立即終止

大林電廠管線「不防爆還助燃」　民眾黨團提3要求！批台電驗收不實

山陀兒直撲來勢洶洶！台中有無可能放颱風假？　盧秀燕回應了

高雄監理所「逕自」撤銷航空燃油載運許可　離島醫療直升機恐無油加

立院初審通過都更條例修法　容積認定放寬估27萬戶受惠

明早開搶！住全台6間長榮酒店3399起　送早餐吃到飽、暢飲星巴克

破紀錄！A股開盤35分鐘「成交破兆」　滬指一度漲近6%

鯊魚狠咬！男鮮血直流反擊保命　獲救驚見「鯊魚牙齒卡手臂」

後座妹裸背炸出半顆奶球　全網暴動：一路不超車！

國際熱門新聞

日氣象廳：山陀兒升大型強烈颱風　估2日登陸

快訊／史上最大筆！　拜登宣布提供台灣約179億軍援

在同事面前放屁被檢舉　男慘遭訓話

山陀兒10/3起可能影響韓國南部

中外交部稱日童遇刺是個案　準首相石破茂震怒

以色列轟炸葉門胡塞武裝！　擴大對抗伊朗區域盟友

天坑畫面曝！以轟斃真主黨領袖　美首證實用「MK84」2000磅炸彈

時空旅人？83年前男童「抱iPad」

飛機餐驚見整隻蟑螂　她怒點名航空公司

酒駕撞死孝女逃逸　老父悲痛：女兒還沒結婚

尼泊爾2公車被土石流吞　挖出16屍

帶人參觀沒關安全門　飼養員遭獅子咬頸亡

消息人士：已尋獲真主黨領袖遺體

吸血鬼墳墓挖出　頸掛鐮刀阻止復活

更多熱門

相關新聞

男拍到鱷魚vs鯊魚群　「海陸大戰」嚇壞網

男拍到鱷魚vs鯊魚群　「海陸大戰」嚇壞網

澳洲一名男子在海邊意外目睹驚人的海陸生物大戰，一隻鱷魚為了尋找獵物來到海中，沒想到遭到一群也在狩獵的鯊魚包圍，鯊魚雖然試圖用尾巴嚇退鱷魚，然而鱷魚卻完全無動於衷，影片曝光後在網路上爆紅。

比亞迪Shark皮卡車即將進軍澳洲

比亞迪Shark皮卡車即將進軍澳洲

去年遭鯊魚咬斷左腿　她今年奪帕運2銀牌

去年遭鯊魚咬斷左腿　她今年奪帕運2銀牌

約克夏落水10秒　遭鯊魚攻擊全身冒血

約克夏落水10秒　遭鯊魚攻擊全身冒血

鯊魚狠咬！美高中正妹滿身血被救起「右腿沒了」

鯊魚狠咬！美高中正妹滿身血被救起「右腿沒了」

關鍵字：

鯊魚

讀者迴響

熱門新聞

即／山陀兒詭貼2地區首發陸警

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」

山陀兒暴風圈今晚觸陸　粉專曝8縣市颱風假可能連放2天

快訊／5縣市明天風雨達停班課標準　氣象署最新預測出爐

台南人夫激戰小三！　元配崩潰輕生亡

不斷更新／停班停課一覽！花蓮2地、蘭嶼今放颱風假

山陀兒大轉彎！他見路徑「閃過中央山脈」：會很慘

快訊／山陀兒陸警擴大！　9縣市豪大雨特報

山陀兒連3天颱風假？　氣象署揭關鍵

快訊／《黑暗榮耀》朴志雅離世！享年52歲

沒中央山脈！山陀兒恐逼強颱登陸高屏

被水槽「大眼緊盯」　她嚇到尖叫

山陀兒明觸陸大轉彎　切台時序出爐

山陀兒估「巔峰狀態」登陸　全台風雨程度出爐

山陀兒恐強颱「暴風圈下半天觸陸」　明後全台影響最劇

更多

最夯影音

更多

虎斑貓手捧大肚子艱難舔毛　抬頭直盯爸：你在看什麼？

陳曉東攻蛋唱跳〈心理遊戲〉　喘到倒地：當偶像容易嗎！

練習生當SJ銀赫前唱〈SORRY, SORRY〉！　一開場就搶拍...他眉頭緊皺：實力不足

聯結車右轉撞直行機車　騎士跳開險成輪下亡魂

女老師教中文突講「那個」　她急忙解釋緩解緊張氣氛

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面