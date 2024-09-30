鯊魚狠咬！男鮮血直流反擊保命　獲救驚見「鯊魚牙齒卡手臂」

▲在發現鯊魚朝他游過來的那一刻，科柯特伸出手臂保護頭部與頸部，鯊魚則是咬住他的手臂。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

國外一名20歲男子在法屬玻里尼西亞潛水區浮淺，但下水之後才發現，身長推測2.5公尺的鯊魚朝他游過來，他立刻伸手護住頭部與頸部，在鯊魚張口咬住他的手臂之後，他立刻掏出身上的刀片刺向牠，逼牠鬆口，這才活命逃過一劫。他事後接受治療，發現鯊魚牙齒卡在他的手臂上。

太陽報報導，20歲男子科柯特（Angus Kockott）與朋友共同出海，隨後分開自由潛水，而他則是來到曼加瑞瓦島（Mangareva）的淺水區浮淺。在發現鯊魚朝他游過來的那一刻，他立刻伸出手臂保護頭部與頸部，鯊魚則是咬住他的手臂。

科柯特當時並未驚慌，立刻掏出長約10公分的刀片，盡可能用力地刺鯊魚的鰓，迫使鯊魚鬆口。他說，「當牠鬆口放開我的手臂時，我什麼都看不見，只發現身邊都是血」，後來成功游到安全地帶，但手臂的血不停流出，利用手邊器具做出臨時止血帶，在朋友的幫助之下，被緊急送往當地醫院，接受6小時手術。

鯊魚鋒利牙齒咬斷科柯特手臂兩條主要神經，他接受皮膚與神經移植，並從受傷部位取出多個牙齒和牙齒碎片。在當地休養3周之後，他飛至南非東倫敦接受進一步治療。

科柯特說，如果當初沒有用手臂擋住鯊魚，可能會發生頸部被咬傷的致命狀況，或是若鯊魚再次發動攻擊，將會傷得太重，讓他無法反擊或逃跑，恐怕命喪水中。在成功保住性命之後，他想把鯊魚牙齒做成耳環，也渴望重返大海懷抱，為了事業繼續進行訓練。