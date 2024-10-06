川普想牽手遭狠甩！　梅蘭妮亞曝原因：完全無關緊要

記者張方瑀／綜合報導

美國總統大選進入倒數，共和黨候選人、前總統川普的太太梅蘭妮亞（Melania Trump）也準備在8日出版回憶錄。梅蘭妮亞在書中提到了過去幾段爭議事件，包含在紅毯上當眾拍開川普的手，她解釋，「這只是個小動作，完全無關緊要。」

梅蘭妮亞在8日即將出版的回憶錄《梅蘭妮亞》（Melania）中，談到了過去幾個在川普（Donald Trump）任期內發生的爭議事件，包含當年她在眾目睽睽之下用力拍開川普的手，不讓對方牽手的主要原因。

這起事件發生在2017年，當時川普夫婦訪問以色列，當他們步下飛機「空軍一號」專機後，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和妻子上前迎接，然後4人一起走上紅毯，接著媒體就意外拍到走在前方的川普想牽住梅蘭妮亞，伸出去的手卻遭對方拍開，他只好假裝沒事整理一下領帶來擺脫尷尬。

▲川普與妻子梅蘭妮亞。（圖／達志影像／美聯社）



當時這段畫面引發議論，梅蘭妮亞如今在書中解釋，這完全只是空間問題，「紅毯根本容不下我們四個並排走，這只是個小動作，完全無關緊要。」

書中還提到另一起爭議事件，就是梅蘭妮亞過去訪問德州的移民兒童時，穿了一件印有「我真的不在乎，你呢？」（I really don't care, do you?）字樣的外套，遭外界猛烈批評。梅蘭妮亞則解釋，她的這句話是針對扭曲事實的媒體，並非移民兒童。

書中還提到另一個重點，就是她支持墮胎權，這與川普的保守立場形成對比，「女性的基本權利包括對自己生活的個人自由，因此她有權在她願意的情況下終止妊娠，限制女性選擇是否終止不想要的妊娠，就等同於剝奪她對自己身體的控制權。」