陸軍中尉遭踢爆詐賭　牌友撂人進屋蒐證「拒絕離開」慘了





▲為了蒐證遭詐賭的環境畫面，2名男子多次拒絕離開被依無故留滯住宅罪起訴。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

李姓前陸軍中尉邀網友到家中打牌，吳姓牌友認為遭設局詐賭，找洪姓友人前往幫忙蒐證並向媒體爆料，李男因此遭國軍汰除後，不滿名譽受損提告，台北地檢署調查後，認為吳男與洪男為了用手機錄影蒐證，多次拒絕離開李男住處，被依無故留滯他人住宅罪起訴，最重可處1年以下有期徒刑、拘役或9千元以下罰金。

李姓前中尉先前在臉書麻將社團發文，邀約牌友到住處打麻將，吳姓男子疑似不甘心屢遭李男自拍，輸了好幾萬元，懷疑遭詐賭，雙方因此鬧得不愉快。2023年10月31日，李男再次上社團約打牌時，吳男找洪男報名，希望藉此機會進入李男住處理論。

李姓男子開門迎接牌友時，一眼就發現有糾紛的吳男也跟著進屋，立刻要求吳男和洪男離開，但洪男仍趁著李男與吳男爭論時，拿起手機對著屋內環境四處攝影，直到警方獲報到場排解時，吳男和洪男仍未離去，洪男甚至指控手機被李男摔壞。

事後國防部得知這場麻將糾紛，認為嚴重影響軍紀，決定將李男記大過兩次，辦理汰除，經電視台新聞報導後，李男認為名譽受損提告，檢察官認3名被告的記者有經過採訪、查證，洪男在受訪中提出的詐賭指控，也是基於相信友人經歷而提出爆料，因犯罪嫌疑不足，處分4人所涉誹謗罪不起訴。

但是洪男為了幫吳男蒐證時，經屋主多次要求離去，仍堅持留在屋內錄影蒐證，經在場友人證述相關過程後，檢察官依《刑法》妨害自由罪章中的「受退去要求而仍留滯他人住宅罪」，起訴洪男與吳男。