武打女星保時捷慘被噴漆「X女」　恐怖前男友教唆恐嚇遭起訴

▲女演員楊麗菁與前男友龔偉綸之間糾紛訴訟不斷。（資料照／合成圖）

記者劉昌松／台北報導

有「台灣第一武打女演員」的女星楊麗菁，與前男友龔偉綸分手後糾紛不斷，龔偉綸涉嫌在4月間，教唆吳姓男子闖入楊麗菁住處停車場，在楊麗菁的保時捷跑旅車上噴漆「小三」、「X女」，台北地檢署調查後，將龔、吳依侵入住宅、公然侮辱、毀損等罪嫌起訴，並聲請法院簡易判決處刑。

龔偉綸曾在2016年間申請參選第9屆立法委員，參選學歷登記為「國立台北教育大學法律教育學系」，結果被抓包北教大根本沒有這個系所，龔因觸犯使公務員登載不實等罪，被判刑3月，可易科罰金確定。2018年九合一大選時，龔偉綸參選台北市議員，收到唯一一筆民眾捐贈，卻忘記申報政治獻金，又被依違反《政治獻金法》給予緩起訴處分1年，條件是繳庫10萬元。

▲龔偉綸涉嫌教唆共犯在楊麗菁的保時捷車門上噴漆。（資料照／記者張君豪翻攝）

2022年間，龔偉綸參選新竹市長，楊麗菁當年11月26日在臉書po文，指龔偉綸「總是以參選為由到處募款，之前還謊報學歷偽造文書被判刑，這樣的騙子居然還可以越選越大，竟然可以去登記選市長？是不是台灣詐欺詐騙罪判得太輕了呢？」龔偉綸控告楊麗菁涉嫌違反《選罷法》意圖使人不當選、妨害名譽等罪，台北地檢署檢察官調查後，認為楊麗菁是根據自身經驗發表評論，龔偉綸參選前的過往言行可受公評，處分不起訴楊麗菁。

沒想到楊麗菁在2024年4月1日發現，停放在住家地下室的保時捷跑旅遭人惡意噴漆毀壞，立即報案處理，警方調閱監視器後，鎖定居住三重的吳姓男子犯案，並前往其住處逮人，經進一步調查後，發現是龔偉綸3萬3000元代價，教唆吳男噴漆報復，龔、吳到案後已坦承犯行，調查後將兩人起訴。