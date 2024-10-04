嫌檳榔西施「臉很臭」2度拿酒瓶砸她　台中暴怒男這下慘了

▲何男騎車在檳榔攤購物，朝檳榔西施丟擲酒瓶。（圖／截取自Threads）



記者白珈陽／台中報導

台中市1名46歲何姓男子，日前騎車到豐原一家檳榔攤買東西，疑認為25歲蔡姓檳榔西施態度不佳，竟蔡女朝丟擲酒瓶，何男騎車離去後，過不久又開車返回檳榔攤、再次從車窗丟出另一個酒瓶，幸整起事件未造成人員受傷。警方在2日晚間通知何男到案，全案依恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

蔡姓女子昨天在社群軟體PO文表示，「酒品不好的人就別出門，差點被砸到酒瓶，多大的陰影…被嚇哭，害我現在看到銀色車子都會怕」；根據蔡女上傳的影片顯示，1名未戴安全帽的男子騎車停在檳榔攤前，蔡女立刻上前服務，未料男子突然大罵蔡女「可以把店收一收」，蔡女也不甘示弱回道「兇什麼兇」，蔡女準備返回店內時，男子竟掏出1支酒瓶，往蔡女身上砸，幸她及時閃躲，才沒有受傷。

男子丟完酒瓶隨即騎車離去，但不久後他開車返回檳榔攤，打開車窗再次丟擲酒瓶，讓蔡女心生畏懼，報警提告。

▲何男開車返回檳榔攤，打開車窗再次丟擲酒瓶。（圖／截取自Threads）

台中市豐原警分局指出，合作派出所1日晚間接獲報案，指豐原區田心路二段一家檳榔攤，有客人購物時出言恐嚇。警方擴大監視器調查，2日晚間7時許將犯嫌何姓男子通知到案說明，何男坦承涉案，辯稱是認為蔡女「臉很臭、態度不好」，為了表達自己的不滿，丟了兩次酒瓶。

警方說，本案店家未有人員或物品受到毀損，案經蔡女提吿恐嚇罪，警方偵訊後依法移送台中地檢署偵辦；警方呼籲，遇有糾紛應理性處理，循法律正當管道解決，避免情緒失控引發暴力事件，若發現可疑情況，應立即撥打110報警，讓警方介入協助解決，本分局絕不容忍違法脫序行為，依法究辦，守護民眾生命財產安全。