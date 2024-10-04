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社會 社會焦點 保障人權

喪屍煙彈3個月害2警喪命！行政院列3級毒品　警2個月剿滅18分裝場

記者邱中岳／台北報導

喪屍煙彈3個月奪走兩名警員寶貴生命，經初步調查都是因毒品依托咪酯所引起，俗稱喪屍煙彈，又可稱為「上頭煙」、「一口暈」、「神奇煙彈」、「麻醉煙彈」、「睡眠煙彈」及「酥麻煙彈」，而行政院已經在8月5日正式將依托咪酯、美托咪酯及異丙帕酯列管為3級毒品。

警方指出，依托咪酯是一種可誘導全身麻醉的中樞神經鎮定劑，近期與美托咪酯、異丙帕酯等化學結構類似物，遭不肖分子摻混有機溶劑製成電子菸彈，透過網路販售予不特定第三人。

▲▼喪屍煙彈毒駕害人，刑事局通令全國加強查緝。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲新興毒品喪屍煙彈興起，立院列管為3級毒品。(圖／記者邱中岳翻攝）

由於施用後可能出現肌肉顫抖、精神混亂等情形，因此又有「喪屍菸彈」的俗稱。為此，行政院已在今年8月5日將依托咪酯、美托咪酯及異丙帕酯（下稱依托咪酯類毒品）正式公告列管為第三級毒品。

有鑒於「喪屍菸彈」施用者駕車後肇事，已造成數起員警及民眾不幸身故的憾事，警政署為維護社會安全及降低警察同仁執勤風險，在依托咪酯類毒品未列管前的法制作業期間，即要求各警察機關依藥事法及菸害防制法進行嚴加取締。

▲▼喪屍煙彈毒駕害人，刑事局通令全國加強查緝。(圖／記者邱中岳翻攝）

▲喪屍煙彈毒駕害人，刑事局通令全國加強查緝，2個月剿滅18座分裝場。(圖／記者邱中岳翻攝）

經統計，2024年7至9月各警察機關查獲「喪屍菸彈」違法案件合計681件、767人次，瓦解「喪屍菸彈」混合式毒品分裝場18座，查扣依托咪酯類毒品菸彈7,540顆、毒品菸油32.7公斤、毒品粉末11.1公斤。

查扣犯罪不法所得現金693萬5118元。上述查獲案件中，運輸、販賣（含分裝）、意圖販賣而持有、轉讓等「供給面」案件有183件、239人次，施用、持有等「需求面」案件則有498件、528人次。

刑事局周局長表示，全台破獲多起「喪屍菸彈」分裝場，各警察機關這段時間也查獲許多這類分裝場，顯示「境外輸入、境內分裝」仍是「喪屍菸彈」主要的犯罪模式。

為了進一步防堵境內製造此類毒品，刑事局已超前部署，提報列管依托咪酯類製毒原料，並經法務部毒品審議委員會決議通過，呼籲投機分子切勿抱持僥倖心態嘗試製毒牟利。

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