台海中美必有一戰？　美專家示警：解放軍準備好了「美軍卻還沒」

▲ 前美國國防部高級官員近日示警，美國還沒跟上中國戰爭準備。 （圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

賴清德日前聲稱，台灣絕不可能簽署和平協議，要透過「備戰」才能達到避戰與和平。然而，前美國國防部高級官員近日卻示警，中國人民解放軍的「備戰目標」不單純只是為了武統台灣，而是為了威懾美國介入台海衝突，而且還會確保如果威懾失敗，中國也將在大國的常規武器戰爭中取得勝利。他認為華府的政策制訂者還未意識到此事的嚴重性。

前美國國防部高級官員、前蘭德公司國際安全與防務政策中心主任、現任華府智庫CSIS高級副總裁瓊斯（Seth G. Jones），10月2日在美國國際事務及外交政策雜誌《外交事務》（Foreign Affairs），以「中國已做好戰爭準備，但由於國防工業基礎搖搖欲墜，美國還沒跟上」（China Is Ready for War. And Thanks to a Crumbling Defense Industrial Base, America Is Not）為題，撰文指出，美國兩黨越來越一致認為華盛頓需要採取更多措施來遏制中國，華府的大部分政策辯論都集中在中國的經濟和技術影響力。如今有鑑於中國的經濟問題，部分學者和政策制定者希望北京將被迫壓低國防開支。其他人甚至說中國軍隊被高估了，並認為它還不足以挑戰美國的主導地位。

但瓊斯認為，這些評估未能認知到中國國防工業基礎的成長速度，儘管該國目前面臨經濟挑戰，但其國防開支仍在飆升，國防工業處於戰時狀態。「事實上，中國正在迅速開發和生產旨在威懾美國介入台海衝突的武器系統，而且還會確保如果威懾失敗，中國也將在大國戰爭中取得勝利。因為中國大規模生產武器的能力已趕上了美國，甚至在某些領域處於領先地位。」

他舉例，中國已成為迄今為止世界上最大的造船國，產能約為美國的230倍；2021年至2024年初，中國國防工業基地生產了400多架現代戰鬥機和20艘大型軍艦；國家核彈頭庫存量增加了1倍；彈道飛彈和巡弋飛彈庫存量增加了1倍以上，還開發了新型隱形轟炸機；中國的衛星發射數量增加了50%；採購武器系統的速度是美國的5到6倍。這也導致今年5月才剛卸任的前美國印太司令部司令阿奎利諾（John Christopher Aquilino）將中國的軍事崛起，描述為「二戰以來最廣泛、最迅速的擴張。」

瓊斯分析，推動這種生產力的，是負責開發和建造國家武器系統的中國大型國有企業。如今，全球國防和非國防收入合計前10名的公司中有4家是中國公司，而且其中最大的2家竟然是「中國航空工業集團」和「中國船舶工業集團」。他指出，與10年前相比，這是一個翻天覆地的變化，當時沒有1家中國公司能夠躋身世界防務百大企業之列。光從國防收入來看，中國目前就有5家企業進入全球前12名，這個數字在10年前是0。瓊斯認為，中國國防企業現在的規模和生產能力，已可媲美洛克希德·馬丁、雷神、波音、諾格和通用動力等美國軍工巨頭。

他也示警，中國的國防建設對美國及其盟友和夥伴構成嚴重威脅，包括澳洲、日本、菲律賓、韓國和台灣。因為中國擁有數千枚飛彈，其中一些甚至可以打擊美國本土，另一部分則可以攻擊美國海外基地，這些基地擁有美國飛機、跑道、船隻、燃料庫、彈藥儲存地點、港口、指揮控制設施和其他基礎設施。中國的反艦彈道飛彈威脅著在南海、東海及其他海域活動的美國水面艦艇。因此，面對中國這一系列的軍事能力，現任美國空軍部長肯德爾三世（：Frank Kendall III）也直言不諱地坦承，「中國正在為戰爭做準備，特別是為與美國的戰爭做準備。」

然而，瓊斯卻質疑，在經歷如此清晰的戰略威脅評估後，令人困惑的是美國卻沒有調動自己的國防工業基礎來跟上步伐，儘管中國現今已晉升為一個重量級的軍事大國，美國的國防工業基礎卻未能跟上。美國的國防生產已經萎縮，且缺乏能力及靈活度；美國勞動力市場也無法提供足夠的技術工人，來滿足國防生產的需求，這不僅使美軍無法威懾中國犯台，還讓美國無法在印太地區或2條戰線上打贏一場持久戰。他認為，華盛頓必須解決關鍵瓶頸，而且如果想跟上中國擴軍的步伐，就必須迅速採取行動。簡而言之，如果美國想要效法二戰時期，組建新的民主軍火庫，就需要在軍事準備上投入更多的注意力和資源。

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