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梅蘭妮亞回憶錄內容曝光　再發影片證實挺墮胎權

▲▼美國第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／路透）

▲美國前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）。（圖／路透）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

英媒披露，前美國第一夫人梅蘭妮亞在即將出版的回憶錄中表達強力支持墮胎權，梅蘭妮亞今天又發影片說，她相信當事情涉及女性「個人自由」時，「沒有任何妥協的餘地」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，梅蘭妮亞．川普（Melania Trump）在一段上傳至社群平台X的影片中說：「個人自由是我捍衛的基本原則。毫無疑問，當談到所有女性與生俱來的基本權利－個人自由時，沒有任何妥協的餘地。我的身體、我的選擇，這究竟意味著什麼？」

英國「衛報」（The Guardian）2日披露，美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）的妻子梅蘭妮亞在她即將出版的回憶錄中寫道：「必須保證女性能夠根據自己的信念，自主決定是否生育，不受政府的任何干預或施壓。」

現在距離美國大選只剩大約1個月，梅蘭妮亞表態捍衛墮胎權，與丈夫的立場相左。

川普經常把聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）憲法保障墮胎權當成自己的功勞。不過川普也曾說，若再度當選將否決聯邦墮胎禁令，他認為這項議題應交由各州立法。

今年是川普第3度角逐白宮大位，但梅蘭妮亞在競選活動中多半不見蹤影並保持低調，除了最近幾週為了打書而在社群媒體上釋出幾段影片。

 
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