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川普拋「台國防支出GDP10％」　他算要2.6兆：國家基本上無法運作

▲▼美國前總統川普。（圖／路透）

▲美國前總統川普。（圖／路透）

記者杜冠霖／台北報導

美國共和黨總統候選人川普在接受媒體專訪時指出，台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）的10％。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，這是天方夜譚，以此數據，台灣一年得編兩兆六千億的軍事預算。政府總預算一年才三兆，拿兩兆六在國防上，這國家基本上沒辦法運作了。

華盛頓郵報刊出美國共和黨總統候選人川普專訪，川普認為中國大陸終究會攻打台灣，但不會在他任內發生；還說台灣國防支出不足，台灣軍費應提高到國內生產毛額（GDP）10%。

對於川普的說法，黃暐瀚表示，川普昨天說了三件事：第一、台灣的國防支出應該占GDP10%。第二、如果他當總統，中國不會打台灣。第三、等他卸任之後，中國終究要打台灣。

黃暐瀚認為，後面兩件事尚未發生，難以印證，先不談。但國防支出的GDP占比是有數據可以比較的。全世界國防支出占比最高的國家是「沙烏地阿拉伯」，占比6.6%；第二高是「以色列」，占比5.2%。美國自己占比3.5%左右，北約成員國有一半以上的占比都不到2%。

對於川普要求台灣占比10%。黃暐瀚直言，這不只強人所難，簡直天方夜譚。以此數據，台灣一年得編兩兆六千億的軍事預算。政府總預算一年才三兆，拿兩兆六在國防上，這國家基本上沒辦法運作了。

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