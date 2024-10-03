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民眾都跑去KTV、吃喝玩樂！曹興誠：颱風天大家放假毫無道理

曹興誠認為從防衛韌性的角度來看，「颱風天大家放假毫無道理」。（本刊資料照）

▲曹興誠認為從防衛韌性的角度來看，「颱風天大家放假毫無道理」。（本刊資料照）

圖文／鏡週刊

颱風山陀兒來襲，因前進速度緩慢，加上各縣市政府多方因素考量下，全台連放2天颱風假。聯電創辧人曹興誠今（3）日po文表示，應從全民防衛韌性的觀點，來檢視這個問題，「遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？」他認為從防衛韌性的角度來看，「颱風天大家放假毫無道理」。

針對台灣放颱風天的問題，曹興誠今於臉書po文，指颱風天放假，好像是台灣所獨創的規矩；現在更進一步變成了某些地方首長討好民眾的措施。「明明無風無雨，甚至萬里晴空，結果大家都放假，或者跑去KTV大排長龍，或者到處吃喝玩樂；這個現象確實需要檢討。」

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曹興誠強調，國定假日的放假，大家都有預期、事先有準備，這種放假對社會衝擊不大；但因颱風這種不確定的原因而放假，事先沒有預期、沒有準備，會給很多人帶來困擾和不便。「有些企業老闆抱怨颱風假造成營運上的損失，但這種經濟上的理由比不上人身安全的重要；所以這種觀點容易被忽略。」

曹興誠認為，應該從全民防衛韌性的觀點，來檢視這個問題。所謂全民防衛韌性，意思是當社會面臨天災人禍的時候，全民能夠有組織，有紀律，有技巧的動員起來，將天災人禍的損失和衝擊減到最小。颱風、地震、洪水、乾旱，都是天災；中共武力來犯，或者第五縱隊在台灣發動暴亂，都是人禍。遇見這種天災人禍，我們應該全民動員來應變？還是大家都放假，在家躺平呢？「從防衛韌性的角度來看，颱風天大家放假毫無道理。」

曹興誠建議合理的作法，是完全取消颱風假。至於個人要不要上班，應由個人視情況，改以事假來處理。例如，上班時遇到捷運停駛或道路封閉，當然可以請事假。「這種由個人或者個別企業可以決定的事情，不應該由政府統一來規定。」

至於有人可能以人身安全為理由，要求颱風天放假。曹興誠表示，那中共來襲時，比颱風來襲更危險，「是否大家更應該放假？我們是否規定，遇見中共來襲，所有人包括軍、警、消防人員通通在家躺平？等台灣被『解放』了，『安全』了，大家才出來？不過那時候，大家可能不再有『班』可上了。等著大家的是上刑場，或進集中營。」  


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