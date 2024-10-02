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一堆泡水車！他崩潰「新車怕爆山陀兒」　網推高雄2地方：不會淹水

▲▼恐怖豪雨彈猛炸！「高雄幾乎泡水裡」　陳其邁：接200件災情。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲7月凱米狂襲，南部許多車輛成了泡水車。（圖／記者賴文萱翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

中颱「山陀兒」小跑步逼近，各地風雨開始有感，而7月凱米來襲，導致高雄幾乎泡水裡，當地人也被淹怕了，指出社區附近汽機車都泡水，導致居民乾脆買新車，眼看山陀兒即將登陸，讓原PO急問「高雄必定不會淹水的高處在哪裡？」文章曝光後，許多人點名五甲與大坪頂。

一名網友在PTT高雄板表示，上次凱米颱風來襲，三民區建元公園附近社區全部慘成「泡水汽機車」，讓他嚇傻了，事後許多人乾脆直接換新車，如今山陀兒威力也不容小覷，因此想求問車子要移去哪才安全？

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原PO表示，靠近市區又夠高的地區，目前他只想到這些地方，「圓山、澄清湖、中山大學、壽山動物園、忠烈祠」，好奇是否有更好防淹水地點呢？

底下網友熱議，「山路最好還是不要放愛車，會有土石崩塌跟落樹砸車」、「中山大學是要去迎接颱風眼嗎？要找也不要找海邊吧」、「小港都沒淹過，我朋友北高雄也沒淹過」、「民族路以西都沒什麼問題，另外避免接近有滯洪池的區域」、「澄清湖那邊以前是丘陵跟草澤欸...很會淹水」、「直接住外縣市」、「其實仁武的地勢也相對高，但很會淹」、「乾脆找超巨塑膠袋把機車裝起來」。

留言串中，最多人堆五甲或大坪頂，「五甲、新五甲、中崙這邊聽老鄰居說沒有淹水過」、「五甲好像都不會」、「鳳山五甲」、「五甲沒淹過水，可以買五甲」；「問就是大坪頂」、「大坪頂吧，這麼高」、「大坪頂很穩，不用擔心」。

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