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社會 社會焦點 保障人權

山陀兒帶來豪雨！卑南溪溪水暴漲　警助鄉公所封橋封路

▲溪水暴漲警方協助封橋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲溪水暴漲警方協助封橋。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

嘩啦！嘩啦！「山陀兒颱風」龐大的外圍環流，連續數日降下大雨灌入臺東縣山區溪流，造成多條溪水暴漲，請民眾切勿前往戲水，以免發生意外事故。另鹿野鄉公所於1日20時50分，因卑南溪溪水已逼近警戒線，為維護民眾行的安全，在關山警察分局瑞豐派出所所長彭德昌協助下，於瑞和村寶華橋東西端，皆置放三角錐及拉起交通管制封鎖線實施「預警性封橋」，請民眾切勿強行通過，以免發生危險。

直至2日「山陀兒颱風」雨勢仍持續加遽，且目前颱風仍持續往東部移動的狀況下，縱谷地區卑南溪水位暴漲並逼近警戒線，業經延平及池上鄉公所的審慎評估，各鄉公所人員分別在關山警察分局延平分駐所、鹿野分駐所及鸞山派出所等員警全力協助下，預警性封閉之道路及橋樑臚列如下：
1、10月2日10時50分，在延平分駐所所長劉牧協助下，置放三角錐及拉起交通管制封鎖線，「預警性封閉」延平鄉紅葉村上里清水聯外道路。
2、10月2日12時30分，在延平分駐所所長劉牧協助下，置放三角錐及拉起交通管制封鎖線，「預警性封閉」延平鄉舊鹿鳴橋。
3、10月2日12時50分，在鸞山派出所所長簡文龍及警員池國鈞等2員協助下，置放三角錐及拉起交通管制封鎖線，「預警性封閉」鸞山大橋東端。
4、10月2日13時40分，在鹿野分駐所所長陳泰山及警員李明憲等2員協助下，置放三角錐及拉起交通管制封鎖線，「預警性封閉」鸞山大橋西端。
5、10月2日14時，由施工單位「預警性封閉」197縣道17公里處「嘉武橋臨時便道」。

關山警察分局表示，颱風期間保持警惕，配合相關單位的防災措施，共同確保自身及他人的安全，盡量留在家中別出門，若真的有必要外出，請先做好行程規劃與應變措施，避免行駛進入封閉路段，並可收聽警察廣播網及逕自賞網查詢相關政府部門最新資訊，瞭解即時路況信息，且雨天駕(騎)車，因路面濕滑且視線線不良，請駕駛人減速慢行，另呼籲民眾若有需要協助，請撥打110或當地分駐(派出)所電話，警察將儘速抵達妥適處置，以維護民眾生命財產安全。

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