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快訊／漢神2館急宣布「5點半閉店」　高雄百貨影城營業狀況一次看

▲▼漢神巨蛋百貨。（圖／記者吳世龍攝）

▲漢神百貨、漢神巨蛋今日提早於5點30分閉館。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

中颱山陀兒逼近，高雄市今(2日)百貨商場都照常營業，不過下午風雨增強，考量員工安全，漢神本館、漢神巨蛋緊急宣布將於下午5點30分閉店。依照往例，若漢神宣布閉店，各家百貨也將陸續跟進，《ETtoday新聞雲》將即時更新高雄各家商場、影城營業狀況。

以下為今日高雄百貨公司營業狀態：

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漢神本館　營業至17:30
漢神巨蛋　營業至17:30
夢時代　營業至17:30
義享時尚廣場　營業至17:30
義大世界購物廣場　營業至17:30
大立百貨　營業至17:30
大統五福店　營業至17:30
新光三越左營店　營業至17:30
新光三越三多店　營業至17:30
SKM Park Outlets 高雄草衙　營業至17:30
Global Mall 環球新左營車站　正常營業
高雄大遠百　營業至17:30
SOGO高雄店　營業至17:30
MLD台鋁生活商場　營業至16:00
岡山樂購廣場　營業至17:30

以下為今日高雄影城營業狀態：

夢時代秀泰影城　營業至17:30
岡山秀泰影城　營業至17:30
大遠百威秀影城　營業至20:00
大立in89豪華影城　營業至17:30
in89駁二電影院　停業一日
台鋁影城　停業一日
義大國賓影城　營業至18:00
SKM Park Outlets 高雄草衙國賓影城　營業至18:00

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