快訊／漢神2館急宣布「5點半閉店」　高雄百貨影城營業狀況一次看

▲漢神百貨、漢神巨蛋今日提早於5點30分閉館。（圖／記者吳世龍攝）

記者許宥孺／高雄報導

中颱山陀兒逼近，高雄市今(2日)百貨商場都照常營業，不過下午風雨增強，考量員工安全，漢神本館、漢神巨蛋緊急宣布將於下午5點30分閉店。依照往例，若漢神宣布閉店，各家百貨也將陸續跟進，《ETtoday新聞雲》將即時更新高雄各家商場、影城營業狀況。

以下為今日高雄百貨公司營業狀態：

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漢神本館 營業至17:30

漢神巨蛋 營業至17:30

夢時代 營業至17:30

義享時尚廣場 營業至17:30

義大世界購物廣場 營業至17:30

大立百貨 營業至17:30

大統五福店 營業至17:30

新光三越左營店 營業至17:30

新光三越三多店 營業至17:30

SKM Park Outlets 高雄草衙 營業至17:30

Global Mall 環球新左營車站 正常營業

高雄大遠百 營業至17:30

SOGO高雄店 營業至17:30

MLD台鋁生活商場 營業至16:00

岡山樂購廣場 營業至17:30

以下為今日高雄影城營業狀態：

夢時代秀泰影城 營業至17:30

岡山秀泰影城 營業至17:30

大遠百威秀影城 營業至20:00

大立in89豪華影城 營業至17:30

in89駁二電影院 停業一日

台鋁影城 停業一日

義大國賓影城 營業至18:00

SKM Park Outlets 高雄草衙國賓影城 營業至18:00