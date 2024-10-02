日正妹制伏超商搶匪！　「武術」背景竟是「茶道部」

▲梁果琳見超商搶匪，使出「高手武術」成功制伏！圖為她在記者會上，展演逮捕搶匪的過程。（圖／翻攝自opentemplate.org）

圖文／鏡週刊

日本神奈川橫濱市近日發生一起超商搶劫事件，一名23歲女生梁果琳見狀，立刻使出「高手武術」制伏這名搶匪。9月30日她接受神奈川縣鶴見署的表揚，不過梁果琳一句「我茶道部」隨即引發網友熱議。

據日本《神奈川新聞》報導，事發在9月16日傍晚將近8時左右，位在橫濱的這間超商內，有一名男子搶了6罐啤酒並試圖逃離現場，隨後店員也企圖阻止這名男搶匪，但搶匪仍逃出超商。這時人在超商內的梁果琳看到這一狀況，也立刻飛奔出去追上搶匪，並將搶匪絆倒，然後緊緊抱住搶匪。不過梁果琳在這過程中，也被搶匪狠咬左手腕，幸好警方獲報趕抵現場，並將該名搶匪當場逮捕。

▲梁果琳稱自己是茶道部出身，引發網友熱議。（圖／翻攝自opentemplate.org）

神奈川警方在9月30日對梁果琳舉辦表揚大會，頒發感謝狀。梁果琳說，自己還沒被狗咬過，結果先被陌生人咬了。之後梁果琳接受媒體訪問，表示自己是「茶道部」出身，隨即引發網友們熱議。不少網友以為，看到梁果琳的「高手武術」逮搶匪，以為她可能是參加柔道部、劍道部之類的武林高手，卻沒想到是靜態的茶道部，網友們紛紛直呼：「高手真的在人間，深藏不露。」、「這真的太厲害了。」、「這一定是用茶道部偽裝的武術部。」

▲梁果琳接受警方表揚。（圖／翻攝自opentemplate.org）



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