　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日正妹制伏超商搶匪！　「武術」背景竟是「茶道部」

梁果琳見超商搶匪，使出「高手武術」成功制伏！圖為她在記者會上，展演逮捕搶匪的過程。（翻自opentemplate.org）

▲梁果琳見超商搶匪，使出「高手武術」成功制伏！圖為她在記者會上，展演逮捕搶匪的過程。（圖／翻攝自opentemplate.org）

圖文／鏡週刊

日本神奈川橫濱市近日發生一起超商搶劫事件，一名23歲女生梁果琳見狀，立刻使出「高手武術」制伏這名搶匪。9月30日她接受神奈川縣鶴見署的表揚，不過梁果琳一句「我茶道部」隨即引發網友熱議。

據日本《神奈川新聞》報導，事發在9月16日傍晚將近8時左右，位在橫濱的這間超商內，有一名男子搶了6罐啤酒並試圖逃離現場，隨後店員也企圖阻止這名男搶匪，但搶匪仍逃出超商。這時人在超商內的梁果琳看到這一狀況，也立刻飛奔出去追上搶匪，並將搶匪絆倒，然後緊緊抱住搶匪。不過梁果琳在這過程中，也被搶匪狠咬左手腕，幸好警方獲報趕抵現場，並將該名搶匪當場逮捕。

梁果琳稱自己是茶道部出身，引發網友熱議。（翻自opentemplate.org）

▲梁果琳稱自己是茶道部出身，引發網友熱議。（圖／翻攝自opentemplate.org）

神奈川警方在9月30日對梁果琳舉辦表揚大會，頒發感謝狀。梁果琳說，自己還沒被狗咬過，結果先被陌生人咬了。之後梁果琳接受媒體訪問，表示自己是「茶道部」出身，隨即引發網友們熱議。不少網友以為，看到梁果琳的「高手武術」逮搶匪，以為她可能是參加柔道部、劍道部之類的武林高手，卻沒想到是靜態的茶道部，網友們紛紛直呼：「高手真的在人間，深藏不露。」、「這真的太厲害了。」、「這一定是用茶道部偽裝的武術部。」

梁果琳接受警方表揚。（翻自opentemplate.org）

▲梁果琳接受警方表揚。（圖／翻攝自opentemplate.org）


更多鏡週刊報導
中國女跟電梯真的有仇！嫌太慢用「無影腳」踢爆壞掉　讓她受困更慢了
【41J肉聲】中國男童當街慘遭野狗攻擊狠咬　一堆鄉民經過就是見死不救
又有中國人殺童！在瑞士持刀闖幼兒園攻擊　釀3孩輕重傷

ET快訊
快訊／宮崎機場「滑行道」爆炸　挖出226kg炸彈
快訊／山陀兒開始小跑步！　最快今深夜登陸
快訊／山陀兒釀1死！　駕駛遭巨石砸中身亡
山陀兒估明晨登陸「風雨最有感」　北部不要輕忽
LIVE／山陀兒甩雨「台東灌破1千毫米」　氣象署最新說明
山陀兒動了！下午開始加快腳步　風雨會更加有感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列報復下一步？　紐時驚曝「恐打擊伊朗核設施」

快訊／宮崎機場「滑行道」爆炸原因曝！　挖出226kg美製未爆彈

愛愛玩過頭！俄男「玻璃罐塞肛門」卡住慘就醫　還拉出保險套

快訊／以軍加派第36師進入黎巴嫩！　與真主黨激烈交火

AV女優浮屍港口！　前一晚參加「神秘饒舌歌手」遊艇趴

9月剛畢業！泰國火燒車23死　年輕女師烈焰中緊抱學生至最後一刻

日正妹制伏超商搶匪！　「武術」背景竟是「茶道部」

龜速「山陀兒」幾乎停滯！　日氣象廳預測：周六才到台灣北部

台灣遊客在釜山路倒　10多分鐘無意識！韓民警合力救人

美媒：以色列將對伊朗發動「重大報復」　最快數日內展開

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

以色列報復下一步？　紐時驚曝「恐打擊伊朗核設施」

快訊／宮崎機場「滑行道」爆炸原因曝！　挖出226kg美製未爆彈

愛愛玩過頭！俄男「玻璃罐塞肛門」卡住慘就醫　還拉出保險套

快訊／以軍加派第36師進入黎巴嫩！　與真主黨激烈交火

AV女優浮屍港口！　前一晚參加「神秘饒舌歌手」遊艇趴

9月剛畢業！泰國火燒車23死　年輕女師烈焰中緊抱學生至最後一刻

日正妹制伏超商搶匪！　「武術」背景竟是「茶道部」

龜速「山陀兒」幾乎停滯！　日氣象廳預測：周六才到台灣北部

台灣遊客在釜山路倒　10多分鐘無意識！韓民警合力救人

美媒：以色列將對伊朗發動「重大報復」　最快數日內展開

台18線阿里山公路觸口福山2路段　1800起兩階段預警性封閉

應援沒看鏡頭！啦啦隊正妹「遭粉絲辱罵」躲廁所痛哭　隊友怒開戰

陳思羽、馮耀恩跨國混雙止步8強　廖振珽男單驚奇之旅告終

勇士外卡背水一戰　王牌左投弗萊德對決12年前選他的教士

颱風攪局！彰化2鄉鎮定點收垃圾　重陽禮金延後發放

央行總裁楊金龍颱風天照常上班 緊盯國際匯市變化

快訊／山陀兒「眼牆逐漸塌陷」！　強度持續減弱

藍白聯手退回總預算　張惇涵提醒：莫忘世上苦人多

山陀兒進逼！海巡八岸勸離515名遊客　不聽勸者最重罰25萬

「高壓洗車柱」畫面曝！煞車失控撞破台水止水閥　水柱狂噴2F高

麵線店正妹引暴動！彎腰收碗曝超胸上圍　驚人斜槓月收50萬↑

國際熱門新聞

日本氣象廳「大改預測路徑」！山陀兒不走S型了

伊朗射飛彈　以國全境發布空襲警報

以色列恐攻7死8傷　「輕軌上開槍」月台滿地屍

龜速山陀兒！日氣象廳：周六才到台灣北部

山陀兒停滯　日氣象廳估4日從台灣北部出海

即／宮崎機場傳爆炸！滑行道坍塌

目標F-35　伊朗飛彈狂轟以軍基地畫面曝

世界級拳王身中7槍！　洛杉磯自家門前遭射殺亡

伊朗彈道飛彈炸向摩薩德！　影片曝光

空襲以色列！　納坦雅胡：伊朗犯下大錯將會付出代價

白宮：伊朗在準備朝以色列射彈道飛彈

伊朗飛彈空襲以色列！　中東衝突擴大

校外教學火燒車　恐釀25死

伊朗嗆以色列若報復　將受毀滅性攻擊

更多熱門

相關新聞

網揪颱風假差異：台日不能相提並論

網揪颱風假差異：台日不能相提並論

今（2日）全台停班課，但中颱「山陀兒」遲遲未登陸，多處風雨都未達颱風假標準。日本資深媒體人矢板明夫就直言，台灣有過多次「無風無雨」的颱風假，甚至有時成了政治人物討好選民的手段，不禁質疑颱風假的合理性。

台遊客釜山路倒　韓民警合力救人

台遊客釜山路倒　韓民警合力救人

印度神童預言片爆「重大破綻」！網紅抓包剪接

印度神童預言片爆「重大破綻」！網紅抓包剪接

聖母峰還會長高50公尺　科學家揭河流竟是重要推手

聖母峰還會長高50公尺　科學家揭河流竟是重要推手

石獅坐鎮新光起家厝！　林伯翰勸吳東亮「別忘本」

石獅坐鎮新光起家厝！　林伯翰勸吳東亮「別忘本」

關鍵字：

鏡週刊茶道梁果琳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

山陀兒將成「死」在台上空第2颱

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

北北基桃放颱風假被罵「都還沒陸警」！　上班族、家長吵翻了

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面