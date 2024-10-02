韓國出版業止血回升！「圖書定價制」實施10年　獨立書店成長10倍

▲韓國實施圖書定價制後，10年時間加上配套措施，書業、出版業止血回升。（示意圖／記者蔡惠如攝）

記者林育綾／綜合報導

台灣近年持續討論「圖書定價制」，而韓國實施初期情況也很慘，甚至有業者、作家跟政府抗議，不過這10年來加上其他配套，有止血回升的趨勢，不但獨立書店成長10倍，年輕的出版從業人員、一人出版社激增，此外20歲至40歲女性讀者也大幅增加。

「圖書定價制」在國際上歷史悠久，主軸都是為了管制及保證書籍價格、解決「折扣亂象」的惡性競爭。而在韓國的出版相關法規中也有圖書定價，並歷經多次修正，2007年時規定折扣最多只能9折，18個月後可重新定價；2014年實施新版制度，改為12個月後可重新定價，此後約每3年討論一次。

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有韓國出版業者提到，圖書定價後，一度印刷量、銷售量下滑，書變成奢侈品，很多人抱怨「太貴」而不買、不看，甚至圖書館也因為沒錢買新書，紛紛倒閉，造成韓國年輕人也不閱讀。

2020年還有韓國小說家提出，圖書定價制度既危險又不合理，違反自由市場機制，也有違憲的疑慮，卻在2023年遭政府駁回。不過，目前韓國青年讀者逐漸往「電子書」移動，而且無論是出版產業、閱讀人口等，都有成長趨勢。

●韓國獨立書店成長10倍

台灣出版社「大塊文化」董事長郝明義觀察，韓國的圖書定價制實施後這10年來，書業有止血回升的現象，甚至已經「活血」成為健康生態圈，其中「獨立書店」數量增加，成長約10倍，是明顯的指標。

他提到，韓國在1996年「純書店」多達5378家，到了2014年的圖書定價制實施前，已下滑至2331間。不過2014年實施圖書定價制後，到2021年書店數量增到2528間，等於增加745家，其中社區型獨立書店佔比22%。

●韓國打造出版業生態圈

但郝明義承認，圖書定價制「並不是萬靈丹」，但可以用來「止血」，必須搭配後續配套。他觀察，韓國近年有機構提供「圖書出版課程」，不但免學費還有政府補助，教學跟編輯、美術設計、行銷有關的專業知識，吸引不少年輕人去學習。

而在韓國熱鬧的弘大地鐵站周邊，還有寬敞、設備齊全的辦公空間，提供剛創業、創業2年內的出版業者使用，除了有辦公桌，還有免費設計軟體、製作Podcast 空間、電話間（提供私密及需要安靜通話空間）等，不僅如此，該空間還有管道媒合發行商、書店，並讓這些出版業者登上首爾書展。

這樣的空間的月租，加上水電雜支，一個月只要新台幣5千至1萬元，因此開幕不久就有100名出版人租滿，其中有許多都是「一人出版社」，靠著各式各樣的創意製作書籍，並在業界嶄露頭角。

●韓國年輕人加入出版業



郝明義說，比起出版業一直去想「如何吸引年輕人閱讀」，有個更重要的關鍵是「吸引年輕人加入出版業」，而不是一直洗腦說「出版業是夕陽產業」，讓年輕人避之惟恐不及。

▲▼大塊文化董事長郝明義認為，出版業不只要想辦法吸引年輕讀者，更要吸引年輕從業者。（圖／翻攝自書展基金會國際論壇畫面）

郝明義分析韓國的現況，越來越多年輕世代加入，從上課學習、便宜的空間租金、創業引路，再到書展推廣，逐漸形成了「活血」的健康生態圈。一旦鼓勵年輕世代進入出版市場，這些年輕業者創意百花齊放，他們自己就會賣力的吸引年輕讀者，讓出版市場更蓬勃。

▲大塊文化董事長郝明義觀察，韓國實施圖書定價制10年來，有止血、活血回升情況。（圖／翻攝自書展基金會國際論壇畫面）

觀察首爾書展近年情況，原先是以童書為大宗，但10年後的今天，參觀者女性年輕讀者大增，平均年齡約20到40歲。

▲韓國首爾書展現場，女性年輕讀者大幅增加。（圖／翻攝自書展基金會國際論壇畫面）

●不實施定價制=往漏水的水桶注水

郝明義說，韓國的圖書定價制，讓這些年輕出版業者有了可靠的計算方式，能夠算出自己的未來獲利，而不會擔憂盤商削價、難以掌握利潤。

郝明義表示，自己並不反對書籍折扣，但應該是限時、限地，特定書籍的折扣，而不是所有的新書一出版就直接79折，變相拉高基本定價。他認為，如果一直不實施圖書定價制，就算政府為出版業、書業提出再多補助，「只是往漏水的水桶裡注水」。