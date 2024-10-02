　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

東湖汐止昨塞爆！蔣萬安喊會檢視　未來擬「避開尖峰時段」關水門

▲▼山陀兒雨還沒下「內湖癱瘓」！水門關大塞車　居民怨為什麼。（圖／ETtoday新聞雲）

▲山陀兒雨還沒下東湖交通嚴重癱瘓，因為水門提早關閉大塞車，往汐止下班車潮全部湧入東湖地區。（圖／ETtoday新聞雲）

記者袁茵／台北報導

面對山陀兒颱風，北市府9月30日宣布10月1日早上9時執行水門、越堤坡道只出不進，10月1日早上再宣布傍晚5時關閉水門，結果新北市卻在1日晚間9時才只出不進、10時封閉，雙北不同調造成內湖南港、汐止大塞車。台北市長蔣萬安2日說明，交通局、工務局會藉此經驗檢視過程，讓交通衝擊降到最低；台北市交通局長謝銘鴻也說，在確保民眾安全前提下，不排除未來關水門時間避開尖峰時刻。

蔣萬安今天上午9時出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，針對1日晚間東湖、汐止大塞車，台北市交通局長謝銘鴻說明，此次水門在1日傍晚5時關閉，交控中心接獲回報，因為汐止區吉林街的疏散水門關閉，往汐止方向改走東湖路，造成周邊道路側回堵。

謝銘鴻提及，交控中心晚間6時25分接獲東湖南港壅塞後，隨即進行幾項措施，包括通報路況群組、警廣，調整周邊號誌秒數，加強疏運往東湖、汐止方向的秒數，而警察局內湖、南港分局也派員到場疏導，同時通知新北市交控中心調整秒數，希望把疏運時間降到最低。

謝銘鴻指出，整個塞車路段在東湖路、康寧路往北，還有南湖大橋、內湖等，透過員警疏導跟號誌調整，在晚上9時40分解除壅塞，對此事件會跟工務局研擬一套更精緻方法，避免事情再次發生。

▲▼台北市長蔣萬安2日上午9時主持台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安2日上午9時主持台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

會後，被問到1日交通問題，除了東湖汐止側之外，台北西側連接新北板橋端，也因為雙北水門時間不同步造成影響，接下來關閉水門時間，雙北會不會有更多共識？蔣萬安回應，昨晚在6時28分接獲各項通報，主要是以南港、東湖往南湖大橋及汐止方向，看到了交通壅塞的情形。

蔣萬安表示，第一時間交控中心就啟動相關機制，包括周邊號誌秒數調整，以及即刻聯絡新北交控做雙邊因應，另也針對南港、內湖2個分局加派人力即刻疏導；最主要原因是水門關閉後，車輛沒辦法即時疏導到堤外造成回堵，所以事後交通局回報，在檢視這次整個水門關閉機制運作上，未來可以在整體評估考量後，可以最後一個關閉，颱風離開後優先開啟，因為該水門除了防洪功能外，也是台北、新北之間的交通要道，所以會來做綜整考量。

蔣萬安說，最主要原因就是因為這次山陀兒行走速度非常緩慢，一開始在氣象團隊及中央氣象署回報資訊，也是不斷在做調整、修正，但對市府團隊來講，一定是以市民安全優先考量好，料敵從寬、禦敵從嚴，提前預做各項的因應跟準備。

蔣萬安提及，所以會讓大家覺得這一次疏散門似乎比較早關閉的感覺，但事實上是必須要因應當時所獲取的資訊做各項準備，未來當然會藉由這次經驗，交通局跟工務局檢視過程，對市民及交通衝擊影響降到最低。

至於為何雙北水門時間不同調？蔣萬安指出，水門關閉都是因應北市整體狀況做機制啟動，幾個重要疏散門連結到台北跟新北交通要道，會藉由這次經驗來檢視未來在關閉時間點，以及即時通知民眾，即刻因應管制措施牽車，「這部分會來檢視，特別跟新北保持聯繫」。

媒體追問，有無可能未來關閉水門時間避開交通尖峰時刻？蔣萬安保守地說，交通局、工務局會來討論。而謝銘鴻則補充道，如果是在確保民眾的安全前提下，「我們不排除這種可能。」這是昨天跟水利單位一致的共識。

ET快訊
知名追風者見台灣人「防颱1招」　搖頭：蠢事
山陀兒恐「死」在台灣上空　將成史上第2個
停班課「北一女學生衝學校拿課本」！　校長曝原因
母中風...孝順獨子「白天照顧晚上上班」　雙雙遭惡火燒死
電視台發聲明　封殺《不熙娣》班底！
快訊／山陀兒陸警範圍擴大13縣市！
LIVE／明16縣市達停班課標準　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

東湖汐止昨塞爆！蔣萬安喊會檢視　未來擬「避開尖峰時段」關水門

花蓮報中央與口頭資料有落差　劉世芳提醒：「籍在人不在」要掌握

川普拋「台軍費佔GDP10%」　王鴻薇：政府當細漢不敢回應

中颱山陀兒今影響新北　侯友宜要求市府團隊全力備戰

川普喊台國防支出應達GDP10％！　李彥秀：科幻小說編劇都寫不出來

防範中颱山陀兒侵襲基隆　謝國樑親自坐鎮應變中心

花蓮報部8千徐榛蔚只提3千　與會人士還原現場：總統心繫防災才追問

「美軍售詐欺」消息來自內容農場　綠委：特定媒體被騙還是有意配合？

北北基桃放颱風假遭質疑　侯友宜：北海岸風達10級符合停班課標準

北市上午沒雨、下午才受影響　蔣萬安曝「不放半天假」原因

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

氣象署估山陀兒明登陸！　預測7縣市達停班課標準

KID.峮峮為小情侶打扮！　壯男變「舔狗」嗨跳三振舞

北檢預計第5度提訊…柯文哲「不願出庭」！律師快閃離去

遭女毒蟲奪命！38歲殉職所長是2寶爸　建中畢業繼承父志考警大

萬華死亡車禍！騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救2小時不治

東湖汐止昨塞爆！蔣萬安喊會檢視　未來擬「避開尖峰時段」關水門

花蓮報中央與口頭資料有落差　劉世芳提醒：「籍在人不在」要掌握

川普拋「台軍費佔GDP10%」　王鴻薇：政府當細漢不敢回應

中颱山陀兒今影響新北　侯友宜要求市府團隊全力備戰

川普喊台國防支出應達GDP10％！　李彥秀：科幻小說編劇都寫不出來

防範中颱山陀兒侵襲基隆　謝國樑親自坐鎮應變中心

花蓮報部8千徐榛蔚只提3千　與會人士還原現場：總統心繫防災才追問

「美軍售詐欺」消息來自內容農場　綠委：特定媒體被騙還是有意配合？

北北基桃放颱風假遭質疑　侯友宜：北海岸風達10級符合停班課標準

北市上午沒雨、下午才受影響　蔣萬安曝「不放半天假」原因

身邊夫妻「多是女生想買房」　他好奇原因！網給2答案

入秋氣溫降！心血管疾病升溫　醫示警「2大心臟隱患」

快訊／小黃國道失控打滑追撞貨車　後座女乘客頭部受傷送醫

國際大提琴家李孟坡10／25南大獻藝　黃偉哲：期待絕佳音樂饗宴

專程飛台灣追山陀兒！知名追風者見台人「防颱1招」搖頭：蠢事

《超時空愛殺》原定男主角意外身亡！　導演心痛換角背後故事有洋蔥

聚餐後「主動刷卡」會討人厭？　網點出1細節：從此不先刷

東湖汐止昨塞爆！蔣萬安喊會檢視　未來擬「避開尖峰時段」關水門

虎尾高中校車司機路上臨停買檳榔　被檢舉竟在車上怒打學生

颱風天把鄰居機車拖去淋雨！強風吹垮圍籬害車被砸　自私男慘了

護食柯基「實力寵妹」吃飯任她摸 媽一碰秒亮牙7pupu：妳敢？

政治熱門新聞

蔣萬安曝「不放半天假」原因

明再放1天假？蔣萬安：今晚8點宣布

副總統搭電梯遇小男孩問「颱風假是妳管的嗎」

台大氣象團隊：台北今晚開始下雨

快訊／北北基桃明天停班停課

賴清德自己搞錯卻6度質疑徐榛蔚　李彥秀：反應對執政不力的焦慮

北北基桃明停班停課　蔣：請待在家

為基隆放颱風假？蔣萬安曝4因素

東湖往汐止塞到爆　陳宥丞：民眾就醫卡在車陣

賴清德6問徐榛蔚　她轟：暴走心態讓人看笑話

快訊／北捷明各路線班距12分鐘　貓纜、兒新、小巨蛋暫停營運

北市災害應變中心升一級開設

潘孟安「空降」選高雄？　柯志恩揭困境

揭卓榮泰滿意度雪崩！迎來「死亡交叉」　他分析：下個就是賴清德

更多熱門

相關新聞

才提醒帶傘！下一秒「台北市宣布停班課」　游淑慧：居然！不敢置信

才提醒帶傘！下一秒「台北市宣布停班課」　游淑慧：居然！不敢置信

因應山陀兒颱風來襲，基隆市、台北市、新北市及桃園市於1日晚間8時許宣布今（2）日停班停課。國民黨台北市議員游淑慧驚呼「天啊……居然…………放假了，不敢置信。」

颱風天把鄰居機車拖去淋雨！強風吹垮圍籬害車被砸

颱風天把鄰居機車拖去淋雨！強風吹垮圍籬害車被砸

防備颱風山陀兒侵襲台南預防性撤離6百多人

防備颱風山陀兒侵襲台南預防性撤離6百多人

花蓮報中央與口頭資料有落差　劉世芳提醒：「籍在人不在」要掌握

花蓮報中央與口頭資料有落差　劉世芳提醒：「籍在人不在」要掌握

彰化颱風假白放了？　網酸：放也罵、不放也罵　

彰化颱風假白放了？　網酸：放也罵、不放也罵　

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安水門疏散門山陀兒東湖汐止

讀者迴響

熱門新聞

快訊／16縣市明天風雨續達停班課標準！氣象署最新預報出爐

山陀兒被丟包　崩潰路徑曝延遲登陸

山陀兒只能吃自己！　「可能死在台灣」

加油、繳停車費「發票中1000萬」！　獎落2縣市

明可能再放颱風假　山陀兒估「中央山脈西側通過」

山陀兒「狂吸乾冷空氣」強度減弱　氣象署證實

即／山陀兒轉1天　2:30重返中颱

山陀兒登陸將被秒殺　專家曝原因

電視台發聲封殺《不熙娣》班底！「說謊被打臉」

山陀兒颱風眼高空直擊！　網友：正規到令人發抖

山陀兒估明登陸「快速死在路上」！路徑改走西部　北台灣迎雨彈

山陀兒翻不過中央山脈往北衝　粉專曝「全台強風大雨時間點」

山陀兒估中颱登陸滯留　紫爆豪雨換北部

星宇直接挑戰山陀兒！　機艙晃到「空姐全蹲下」

直擊短今約會壯男「爆大街談分手」哭了！男伴猛掉淚

更多

最夯影音

更多

新北女駕駛拒查「拖警狠撞護欄」　警所長殉職

騎士停紅燈提早起步　與公車相撞搶救不治

趙小僑宣布「全家將暫離台灣」　明年會飛：開始旅人生活

拖撞護欄「警所長慘死」！冷血女駕駛土城落網

柯前秘書曾對媒體比中指　2度出庭燦笑：我顏色錯了

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面