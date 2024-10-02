東湖汐止昨塞爆！蔣萬安喊會檢視　未來擬「避開尖峰時段」關水門

▲山陀兒雨還沒下東湖交通嚴重癱瘓，因為水門提早關閉大塞車，往汐止下班車潮全部湧入東湖地區。（圖／ETtoday新聞雲）

記者袁茵／台北報導

面對山陀兒颱風，北市府9月30日宣布10月1日早上9時執行水門、越堤坡道只出不進，10月1日早上再宣布傍晚5時關閉水門，結果新北市卻在1日晚間9時才只出不進、10時封閉，雙北不同調造成內湖南港、汐止大塞車。台北市長蔣萬安2日說明，交通局、工務局會藉此經驗檢視過程，讓交通衝擊降到最低；台北市交通局長謝銘鴻也說，在確保民眾安全前提下，不排除未來關水門時間避開尖峰時刻。

蔣萬安今天上午9時出席台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報，針對1日晚間東湖、汐止大塞車，台北市交通局長謝銘鴻說明，此次水門在1日傍晚5時關閉，交控中心接獲回報，因為汐止區吉林街的疏散水門關閉，往汐止方向改走東湖路，造成周邊道路側回堵。

謝銘鴻提及，交控中心晚間6時25分接獲東湖南港壅塞後，隨即進行幾項措施，包括通報路況群組、警廣，調整周邊號誌秒數，加強疏運往東湖、汐止方向的秒數，而警察局內湖、南港分局也派員到場疏導，同時通知新北市交控中心調整秒數，希望把疏運時間降到最低。

謝銘鴻指出，整個塞車路段在東湖路、康寧路往北，還有南湖大橋、內湖等，透過員警疏導跟號誌調整，在晚上9時40分解除壅塞，對此事件會跟工務局研擬一套更精緻方法，避免事情再次發生。

▲台北市長蔣萬安2日上午9時主持台北市政府山陀兒颱風第2次工作會報。（圖／台北市政府提供）

會後，被問到1日交通問題，除了東湖汐止側之外，台北西側連接新北板橋端，也因為雙北水門時間不同步造成影響，接下來關閉水門時間，雙北會不會有更多共識？蔣萬安回應，昨晚在6時28分接獲各項通報，主要是以南港、東湖往南湖大橋及汐止方向，看到了交通壅塞的情形。

蔣萬安表示，第一時間交控中心就啟動相關機制，包括周邊號誌秒數調整，以及即刻聯絡新北交控做雙邊因應，另也針對南港、內湖2個分局加派人力即刻疏導；最主要原因是水門關閉後，車輛沒辦法即時疏導到堤外造成回堵，所以事後交通局回報，在檢視這次整個水門關閉機制運作上，未來可以在整體評估考量後，可以最後一個關閉，颱風離開後優先開啟，因為該水門除了防洪功能外，也是台北、新北之間的交通要道，所以會來做綜整考量。

蔣萬安說，最主要原因就是因為這次山陀兒行走速度非常緩慢，一開始在氣象團隊及中央氣象署回報資訊，也是不斷在做調整、修正，但對市府團隊來講，一定是以市民安全優先考量好，料敵從寬、禦敵從嚴，提前預做各項的因應跟準備。

蔣萬安提及，所以會讓大家覺得這一次疏散門似乎比較早關閉的感覺，但事實上是必須要因應當時所獲取的資訊做各項準備，未來當然會藉由這次經驗，交通局跟工務局檢視過程，對市民及交通衝擊影響降到最低。

至於為何雙北水門時間不同調？蔣萬安指出，水門關閉都是因應北市整體狀況做機制啟動，幾個重要疏散門連結到台北跟新北交通要道，會藉由這次經驗來檢視未來在關閉時間點，以及即時通知民眾，即刻因應管制措施牽車，「這部分會來檢視，特別跟新北保持聯繫」。

媒體追問，有無可能未來關閉水門時間避開交通尖峰時刻？蔣萬安保守地說，交通局、工務局會來討論。而謝銘鴻則補充道，如果是在確保民眾的安全前提下，「我們不排除這種可能。」這是昨天跟水利單位一致的共識。