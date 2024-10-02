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社會 社會焦點 保障人權

國營事業疑護航　無良公司爆撈數千萬

袁男（圖）被停權後用妻子名義開立公司，繼續取得國營事業標案，遭疑有人謀不臧的情形。（示意畫面）

▲袁男（圖）被停權後用妻子名義開立公司，繼續取得國營事業標案，遭疑有人謀不臧的情形。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

新北一名袁姓男子名下原有多家清潔公司，長年靠著國營事業標案進帳數億元，去年9月因故被停權，還被公告為政府採購拒絕往來廠商；但本刊接獲投訴，指袁利用妻子的名義成立新公司繼續投標，在登記地址及電話都未更改的情況下，半年內就取得數千萬元標案，有民眾向相關單位檢舉，卻被草草打發，憤而出面爆料，質疑是否有官商勾結弊端。

北市65歲男子袁振林名下原有3家清潔公司，分別是「穎潔實業有限公司」「泇美有限公司」「婕妤有限公司」，皆註冊在新北市新莊區同一地址，公司都使用同一個電話號碼作為聯繫窗口，靠著長年承包國營事業標案，營收金額累積數億元。

袁男名下3家公司皆註冊在新北新莊區，袁妻所設立的新公司也登記在同一地址。

▲袁男名下3家公司皆註冊在新北新莊區，袁妻所設立的新公司也登記在同一地址。

只不過袁振林卻是一名被法院認證的慣老闆，他在2020年、2021年以穎潔、泇美公司名義，承攬台電基隆營業處逾1,300萬元清潔維護標案，卻因未替員工繳交勞健保，還偽造資料向台電請款，遭檢舉提告，最後被基隆地院依詐欺得利罪判刑。

去年9月，台電基隆營業處因袁連續2年用假文件投標、訂約及履約，將他名下2家公司列為國營事業採購案的拒絕往來廠商，並停權禁止投標3年，還將其公告於政府電子採購網。

因連續2年用假文件投標、訂約及履約，袁男公司遭台電基隆營業處公告為拒絕往來廠商。（讀者提供）

▲因連續2年用假文件投標、訂約及履約，袁男公司遭台電基隆營業處公告為拒絕往來廠商。

但袁男竟用妻子的名義另外設立公司，加上親友開設的寶惜公司，不到半年就拿下政府單位數千萬元的清潔標案。A先生氣憤地表示，袁振林為去年11月用妻子的名義成立「同心協力有限公司」繼續參與投標，但因登記地址與電話都和先前2家公司相同，讓A先生等人發現端倪。

另名知情人士B先生表示，袁靠著新成立的同心協力公司，不到半年就拿下台電、中華郵政、新北市警局等清潔勞務標案，得標金額超過2,500萬元，如此粗糙的洗白手法，卻能屢屢在標案中順利過關，也讓他們懷疑是否有官商勾結弊端。

袁妻（左）及袁男（右）先後因違反《勞基法》，遭到裁罰及判刑。（翻攝臉書）

▲袁妻（左）及袁男（右）先後因違反《勞基法》，遭到裁罰及判刑。

A先生進一步表示，今年6月開始他陸續向台電、中華郵政、新北市警局、審計部等單位檢舉，相關單位僅回覆「查無不法事證」就草草結案，連審計部都稱「未發現重大異常關聯」，讓他無法接受。

針對相關指控，袁振林皆全盤否認，強調未找妻子成立新公司投標，也未跟其他家人聯手圍標，反而是還有公家單位仍積欠業務款項未還，自己才是受害者。


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