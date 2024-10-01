文化部中小學推薦書單來了！8大類「漫畫、多元族群題材」都有

▲文化部公布「第46次中小學生讀物選介」，期盼成為學生及家長、老師的選書指南。（示意圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

文化部「第46次中小學生讀物選介」結果出爐！這次共選出8大類、588種、753冊讀物，內含70種評審特別推薦的「精選之星」，圖書、自然科普、人文社科、文學、漫畫類等都有，像是《移工築起的地下社會》透過移工訪談，帶出不平等與歧視的刻畫，《那些少女沒有抵達》深切描寫青少年的成長經歷、學校生活及家庭教育等。

第46次「中小學生讀物選介」評選共分8大類，包含：圖畫書類、自然科普類、人文社科類、文學類、文學翻譯類、叢書工具書類、漫畫類、雜誌類，吸引全國共計223個出版社報名參選，從3079種參選讀物中精選出588種，佔報名種數19.5%。

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評選委員此次著重於「台灣原創、在地文化、國際視野」等核心價值。如漫畫類。優先推薦本土創作。人文社科類，強調兼具在地關懷、國際觀點。文學翻譯類，呈現多元文化與地域世界之關照。文學類組，則考量「多元族群、性別代表性，促進國家語言保存」等。

▲文化部「第46次中小學生讀物選介」結果出爐。（圖／文化部）



推薦書單展現出台灣出版產業豐沛動能，還有創作者對社會議題的積極關懷，例如《移工築起的地下社會》，透過移工訪談，帶出自我與他者間不平等與歧視的刻畫。

《那些少女沒有抵達》深切描寫青少年的成長經歷、學校生活及家庭教育。《JR上野站公園口》則以文字為底層人們發聲。另有《從心開始》、《擁抱，台灣的精靈》、《尋魚啟事》等多本獲選書籍，表達對瀕危動物、生態平衡、環境永續的迫切關注。



文化部表示，本次獲選書籍及評選報告，可於「中小學讀物選介活動官網」查詢，期待此份書單成為學生及家長、老師的選書指南，線上及線下推廣活動也將陸續於網站發布。

＊中小學讀物選介官網：http://book.moc.gov.tw