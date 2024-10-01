賣場蔬菜全掃光！網問「哪兒能買高麗菜？」醫笑：颱風才愛吃青菜

▲山陀兒颱風來臨，各大賣場貨架幾乎被全清空，尤其蔬菜更是完全沒貨。（圖／翻攝自《全聯消費經驗老實說》粉絲頁）

圖文／CTWANT

山陀兒颱風已於今（1）天凌晨2時升級為強烈颱風，而早從上周日各大賣場、傳統市場就開始出現搶購蔬菜的人潮，昨天、今天情勢更加猛烈，各大賣場紛紛傳出「災情」，有民眾在今天早上10點前往全聯購物，結果架上空蕩蕩，不只蔬菜、泡麵早被搶購一空，就連牛奶、麵包貨架也只剩一些商品。

山陀兒颱風勢如破竹，傳統市場菜價也漲翻天，空心菜1斤漲到120元、地瓜葉、青江菜、小白菜也要90元，相比過去都貴了好幾十元。而且手腳太慢可能還買不到，就有民眾上網問「哪兒能買到高麗菜？」也有民眾好不容易搶到一小把菠菜，結果竟然就要45元，直呼「好誇張」。

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台北市目前尚未出現雨勢僅有風強，但菜價已反應出民眾預期心理，蔬菜平均價到63.8元，創5年最高價。台北農產運銷公司表示，颱風路徑清晰，今天到貨量即便增加，蔬菜也是上漲，北農也祭出3大穩定蔬菜作業，預計4日到9日會增加8項蔬菜、51公噸，平穩價格。

看到民眾搶購蔬菜的瘋狂模樣，讓許多醫師直呼不可思議。營養師吳映蓉在臉書PO文表示，「我平時吃很多蔬菜，最近一兩天不吃沒關係，我就臨危不亂！」

辛重毅中醫師則PO文表示「一堆平常不吃青菜的，每次颱風警報就開始大買特買。」PO文引來許多人認同，留言也很逗趣，有網友回「平常菜價不夠貴啦，吃起來沒有貴氣！」也有網友給出意見，認為最近反而是買肉、海鮮的好時機，因為大家囤菜，此時肉價就會比較便宜。

北農副總經理路全利指出，目前北農積極聯繫供應單位，調度和掌握貨源，也配合北市府從10月4日到9日，在北農的超市通路提供8項蔬菜做平穩價格，預估是可以到達51公噸，同時也聯繫農政單位，對於冷凍倉儲的蔬菜也會增量供應批發市場。路全利說，蔬菜價格會再關注颱風是否對台灣主要蔬菜產區影響，若沒有太大災損，颱風過後價格和菜量都會恢復常態。

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