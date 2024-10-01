快訊／台鐵東西線對號列車明天停駛　南迴線全面停開

▲台鐵明天東西線對號列車全部停駛，中午前部分區間車正常，南迴線全面停開。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風強襲，預計明天(2日)登陸，台鐵公司深夜宣布明天運行計畫，西部幹線、東部幹線對號列車明天全部停駛，基隆到彰化間、花蓮到台東間區間車中午前正常行駛；南迴線則全天停駛。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

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10月2日台鐵列車行駛如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(一)對號列車全部停駛。

(二)區間(快)車(12時前)：

1.基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整。

2.彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛。

二、東部幹線：

(一)對號列車全部停駛。

(二)區間(快)車(12時前)：

1.下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形機動調整。

2.上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

3.花蓮=台東間正常行駛，並視風雨狀況調整。

三、南迴線：全線停駛。

四、支線：

(一)平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整。

(二)集集線、沙崙線全部停駛。