否認打臉卓榮泰！邱泰源坦言健保點值0.95有困難　醫界應有配套

▲衛福部長邱泰源。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

針對明年健保點值是否能達到每點0.95元，行政院長卓榮泰、衛福部長邱泰源今日在立法院說法不同調，遭質疑邱打臉卓。邱泰源今日受訪強調沒有打臉的問題，點值達標確實有困難度，但醫界已經感受到行政院盡力，也應該有自己的配套管控，在醫界與人民合作下，也許能讓點值達到滿意的地步。

藍委於今日立法院院會上質詢健保點值1點0.95元明年是否能達到，卓榮泰坦言，「就目前財務來看，明年要達到有實施上的困難」，邱泰源卻說「我們有信心達到0.95元！」讓外界質疑打臉卓榮泰。

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邱泰源今日出席公費流感及新冠疫苗開打記者會時直呼「沒有打臉的問題」，他強調，行政院非常支持衛福部改善醫療環境、提升醫療品質，所以在公務預算部分已經盡所能來幫忙，不管是在健保或醫療環境的改善。

邱泰源坦言，要達到點值0.95，的確有它的困難度，不過行政院如此幫忙，讓醫界可以說是非常感動，所以醫界也自己要加強他們自我醫療體系改革，還有這樣健保管理的一個制度，希望能夠跟政府一起來配合。邱也現場喊話，希望民眾們能夠有固定醫師，有正確就診習慣，不但可以得到更好的照顧，也可以省下醫療資源，如此以來就可以克服困難。

邱泰源重申，因為院長已盡其所能，但可能還有困難，這個困難就是要醫界與全民共同攜手合作，相信如此有好的醫療品質，健保也可以得到永續。

被問及是否有配套？邱泰源說明，醫界都已有配套，因為他們覺得行政院已盡最大力量，或許醫療院所各區要合理將錢用在刀口上，相信只要大家用心，就可望讓點值達到大家滿意的地步，並讓醫療人員得到更好的待遇。

根據衛福部統計，114年健保總額成長率如採高推估，將達9286億元，較113年的8755億增加531億，再加上公務預算挹注181億用於健保支出面，包括移出總額公務預算挹注111億、罕藥公務預算挹注20億、癌症新藥專款公務預算50億，

合計明年總額實質上，共增加約712億，實質成長率(以113年總額公告數計算)將達8.13%，這為歷年來成長最多，如能配合有效的管理，點值應能有所改善。

電價審議委員會通過調漲電價，產業用電調漲為14%，引發醫界擔憂，喊話編列公務預算酌予補助醫療院所電費。邱泰源回應，這才剛決定，相信行政院會整體考量，也深切瞭解到醫療院所負擔沈重，衛福部會持續關心這個議題，讓醫療院所順利照顧民眾健康。